Летом 2023 г. в Самарской области для участников программы "Студтуризм" откроются новые возможности

Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС) совместно с индустриальным партнером ПАО "Толльяттиазот" открывают новые возможности для студентов со всей России по программе молодежного и студенческого туризма. С этого лета для участников программы будет доступна двухмесячная оплачиваемая стажировка на одном из крупнейших предприятий химической промышленности ПАО "Тольяттиазот".

Программа "Студтуризм" действует в России с 2021 года. Она позволяет молодым людям посетить любой регион страны и за символическую плату остановиться в кампусе университета-участника. С 2022 года к программе подключились около двух сотен вузов, появились новые треки: научно-популярный и профориентационный. ПВГУС стал одним из пионеров создания программ по профориентационному треку, и в 2022 году привлек в качестве партнеров два крупных предприятия химпрома — ООО "Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") и фармацевтическую компанию "Озон".

В третьем сезоне "Студтуризма" ПВГУС совместно с ПАО "Тольяттиазот" разработали новую программу по профориентационному треку. Участвовать в ней смогут студенты 3 или 4 курса, получающие высшее образования и среднее профессиональное образование профильных специальностей. Программа рассчитана на 2 месяца. Участники смогут погрузиться в процессы и технологии ТОАЗ, посетить основные производства, где опытные наставники поделятся своими знаниями и умениями. Стажировка будет оплачиваться предприятием, также компания организует доставку на работу корпоративным транспортом. Университет сервиса предоставит места в своем кампусе (стоимость проживания за весь срок составит всего 1800 рублей) и поможет гостям узнать Тольятти и Самарскую область.

"В этом году мы создали новые возможности для студентов-химиков — участников профориентационного трека программы молодежного и студенческого туризма в Самарской области, — рассказала ректор университета сервиса Любовь Выборнова. — За последние месяцы командой университета сервиса была проведена большая работа, чтобы достичь договоренностей с таким крупным предприятием, как ПАО "Тольяттиазот". Мы благодарны нашим партнерам за такую прекрасную возможность. Уверены, что для студентов это великолепный шанс погрузиться в выбранную профессию и, конечно, провести лето на берегу Волги, познакомится с достопримечательностями Тольятти и Самарской области. Приглашаем ребят со всей России!".

Стажировку можно пройти по ряду специальностей, среди которых: лаборант химического анализа, оператор дистанционного пульта управления, слесарь контрольно-измерительных приборов и оборудования и др. Полный список профессий и условия участия в программе размещены на странице Поволжского государственного университета сервиса на сайте студтуризм.рф. Там же необходимо пройти регистрацию для бронирования комнаты в кампусе ПВГУС. Первая стажировка по программе "Студтуризм" стартует на ПАО "Тольяттиазот" уже 1 июля 2023 года и продлится до конца августа.