Стало известно, кто разработает концепцию развития исторического поселения Самары

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который выполнит научное исследование на тему "Концепция устойчивого развития исторического поселения Самары".

На торги заявились четыре участника, однако впоследствии одна из заявок была отозвана. Победителем стал Самарский государственный технический университет. Образовательное учреждение предложило услуги за 27 млн рублей. Напомним, начальная цена контракта составляла 30 млн рублей.

Контракт нужно исполнить до конца 2024 года. Планируемый срок реализации концепции — 2024–2030 годы.

В числе целей исследовательской работы прописаны "формирование стратегических целей и комплекса мер в области устойчивого развития исторического поселения"; "определение приоритетных направлений социально-функциональной и архитектурно-градостроительной деятельности в границах исторического поселения при условии сохранения своеобразия исторического поселения в процессе своего развития" и т. п.

В техзадании определены восемь этапов работ: аналитический обзор современной ситуации и успешных практик; анализ ключевых проблем ИП; градостроительный анализ и сбор исходных данных в целях дальнейшего программирования развития территории ИП; определение роли городских сообществ в развитии исторической среды в условиях динамично изменяющегося миллионного города; поиск основных направлений развития ИП с привлечением методик соучаствующего проектирования; выявление градостроительного кода ИП Самара и составление реестра компонентов исторической среды; определение основных направлений развития территории ИП; план управления развитием территории ИП, инвестиционные паспорта кварталов и (или) территорий.