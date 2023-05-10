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Общество

В Самаре ищут подрядчика, который за 30 млн рублей разработает концепцию развития исторического поселения

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице департамента градостроительства объявила торги на поиск подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу на тему "Концепция устойчивого развития исторического поселения Самары". Начальная цена контракта составляет 30 млн рублей.

Среди целей исследовательской работы прописаны: "формирование стратегических целей и комплекса мер в области устойчивого развития исторического поселения (ИП — прим.ред.)"; "определение приоритетных направлений социально-функциональной и архитектурно-градостроительной деятельности в границах исторического поселения при условии сохранения своеобразия исторического поселения в процессе своего развития" и т. п.

В техзадании определены восемь этапов работ: аналитический обзор современной ситуации и успешных практик; анализ ключевых проблем ИП; градостроительный анализ и сбор исходных данных в целях дальнейшего программирования развития территории ИП; определение роли городских сообществ в развитии исторической среды в условиях динамично изменяющегося миллионного города; поиск основных направлений развития ИП с привлечением методик соучаствующего проектирования; выявление градостроительного кода ИП Самара и составление реестра компонентов исторической среды; определение основных направлений развития территории ИП; план управления развитием территории ИП, инвестиционные паспорта кварталов и (или) территорий.

Победитель торгов определится после 25 мая. Он должен исполнить контракт до конца 2024 года. Планируемый срок реализации концепции — 2024–2030 годы.

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