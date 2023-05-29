Конец весны в Самарской области будет теплым

В ближайшие дни, с 29 по 31 мая, в Самарской области установится теплая погода. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.
В понедельник, 29 мая, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +26…+28 °C
30 мая в регионе сохранится облачная погода. Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +23…+28 °C, на юге до +30°.
В среду, 31 числа, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами ливень, гроза. Возможен град. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днем +20…+25 °C, местами до +30°.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.