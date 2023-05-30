Лизинг техники FAW, JCB, LiuGong, HIDROMEK с субсидией в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о расширении условий совместной программы субсидирования техники FAW, JCB, LiuGong и HIDROMEK с официальными представителями марки — OOO "ЛГ Машинери" и ООО "Предприятие "Стройкомплект". Дистрибьюторы предоставляют скидку-субсидию, которая составляет от 300 до 500 тыс. рублей.

В рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести дорожно-строительную технику указанных марок с использованием корпоративной скидки-субсидии на финансирование в счет аванса в рамках лизингового договора, оплачивая первый платеж по сделке уже за минусом суммы субсидии. Размер субсидии зависит от модели и категории транспортного средства. Так, например, бульдозер LiuGong CLG B320 станет дешевле на 200 000 рублей, самосвал FAW J6 CA3310 и экскаватор HIDROMEK HMK 230LC доступны с выгодой в размере 300 000 рублей, а скидка на лизинг фронтального погрузчика JCB 455ZX составит 500 000 рублей.

Субсидия распространяется только на новую технику в наличии либо в поставке через официальных дистрибьюторов — представителей марки LiuGong: OOO "ЛГ Машинери" и ООО "Предприятие "Стройкомплект". Акция будет действовать на договоры, заключенные до конца 2023 года.

ООО "Предприятие "Стройкомплект" — один из крупнейших поставщиков специализированной техники на территории России. В компании работают более 700 сотрудников в 29 собственных филиалах и сервисных зонах от Москвы до Южно-Сахалинска. В каждом филиале поддерживается склад техники, запасных частей, а также стационарный и выездной сервис для оперативной технической поддержки клиентов.

ООО "ЛГ Машинери" — официальный дистрибьютор компании LiuGong на территории Российской Федерации, располагающий широкой линейкой ТС в наличии на собственном складе. Ключевые сферы деятельности компании — продажа спецтехники, запчастей, аксессуаров, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание спецтехники LiuGong. Вся поставляемая техника соответствует современным стандартам качества, на нее распространяется гарантийное и сервисное обслуживание. Продажа спецтехники LiuGong сопровождается высококачественным сервисным обслуживанием как стационарным, так и выездной сервисной бригадой.

Финансирование по специальной программе лизинга доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Полный список участвующей в акции техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор ТС и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии: 8 800 700 30 30.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.