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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские туристы стали ездить на отдых в Дагестан в 1,5 раза чаще

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Число путешественников из Самарской области, которые побывали в Дагестане этой весной, увеличилось на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основными местами притяжения стали столица республики, ее спутник Каспийск и Сулакский Каньон. На экскурсии по древнейшему городу России Дербенту побывали лишь 3% приехавших жителей губернии. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон" Марина Королева

Дагестан - один из самых южных и колоритных регионов России. Республика богата Каспийским морем, мягкими песчаными пляжами, комфортным климатом, горами, скалами, памятниками архитектуры, локальными аулами и, конечно, кавказским гостеприимством. Наслаждаются горными красотами гости из Самарской области чаще в августе и июле - по данным оператора, на этот период приходится 36% годового турпотока.

Для отдыха большинство путешественников выбирают Махачкалу - столицу региона посетил каждый седьмой турист из губернии. Это удобный транспортный хаб с собственным аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалами.

В путешествиях мобильный интернет имеет большое значение. Он позволяет туристам делиться впечатлениями об отдыхе, а также решать вопросы по организации жилья, экскурсий, логистики. Чтобы жителям и гостям крупнейшего города республики было комфортнее пользоваться онлайн-сервисами, специалисты МегаФона модернизировали базовые станции LTE к началу туристического сезона.

В результате работ по развитию сети медианная скорость интернета в сети оператора по результатам исследования компании Ookla увеличилась на 6% и составила в апреле 26,5 Мбит/сек. Такие показатели позволяют абонентам моментально загружать фото, видео в мессенджеры и вести прямые эфиры в социальных сетях. Также сократилось время буферизации видео при просмотре роликов онлайн.

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