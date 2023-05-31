Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Самару 1 июня

В Самарскую область прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Ковчег провезут по трем городам региона (Сызрань, Самара, Тольятти).
Пояс Пресвятой Богородицы - одна из величайших христианских святынь. Согласно преданию, Богородица сама сплела его из верблюжьей шерсти. Святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В X столетии пояс был разделен на части. Одна из них хранится в Ватопедском монастыре на Афоне.
В 2011 году пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, в том числе и Самару. Ей поклонилось более трех млн паломников.
В 2011 году частица пояса была передана на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.
По благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в Софийском соборе Самары (ул. Соколова, 1а) поклониться святыне можно будет 1 июня с 17:00 до 20:00, 2 и 3 июня с 8:00 до 20:00, 4 июня с 8:00 до 16:00.
Молебны перед святыней будут служиться по окончании Божественной Литургии, в 12:00, в 15:00 и по окончании вечерней службы.
Также ковчег будет находиться в Казанском кафедральном соборе города Сызрани (с 8:00 31 мая до 12:00 1 июня) и в Преображенском кафедральном соборе города Тольятти (с 8:30 5 июня до 17:00 6 июня).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.