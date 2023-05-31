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Религия Общество

Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибудет в Самару 1 июня

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область прибудет ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы. Ковчег провезут по трем городам региона (Сызрань, Самара, Тольятти).

Пояс Пресвятой Богородицы - одна из величайших христианских святынь. Согласно преданию, Богородица сама сплела его из верблюжьей шерсти. Святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью. В X столетии пояс был разделен на части. Одна из них хранится в Ватопедском монастыре на Афоне.

В 2011 году пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, в том числе и Самару. Ей поклонилось более трех млн паломников.

В 2011 году частица пояса была передана на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга.

По благословению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия в Софийском соборе Самары (ул. Соколова, 1а) поклониться святыне можно будет 1 июня с 17:00 до 20:00, 2 и 3 июня с 8:00 до 20:00, 4 июня с 8:00 до 16:00.

Молебны перед святыней будут служиться по окончании Божественной Литургии, в 12:00, в 15:00 и по окончании вечерней службы.

Также ковчег будет находиться в Казанском кафедральном соборе города Сызрани (с 8:00 31 мая до 12:00 1 июня) и в Преображенском кафедральном соборе города Тольятти (с 8:30 5 июня до 17:00 6 июня).

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