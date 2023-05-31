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Общество

После фестиваля Юрия Башмета самарцев будут ждать дополнительные автобусы

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 1 июня, в Самаре усилят работу автобусов в связи с проведением музыкального фестиваля Юрия Башмета.

Фото: администрация Самары

Концерт в амфитеатре на склоне площади Славы начнется в 20:00 и закончится в 22:00.

По окончании концерта (с 22:00) на ул. Самарской (в границах ул. Ярмарочной) горожан будут ждать 10 автобусов. Со всеми остановками они проследуют по маршрутам №№ 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50.

Время работы основных маршрутов продлят до 22:30.

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