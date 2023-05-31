После фестиваля Юрия Башмета самарцев будут ждать дополнительные автобусы

В четверг, 1 июня, в Самаре усилят работу автобусов в связи с проведением музыкального фестиваля Юрия Башмета.
Концерт в амфитеатре на склоне площади Славы начнется в 20:00 и закончится в 22:00.
По окончании концерта (с 22:00) на ул. Самарской (в границах ул. Ярмарочной) горожан будут ждать 10 автобусов. Со всеми остановками они проследуют по маршрутам №№ 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50.
Время работы основных маршрутов продлят до 22:30.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.