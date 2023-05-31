Бойцы из вновь формируемых подразделений получат губернаторскую выплату 150 тыс. рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с представителями командования самарского гарнизона. Во встрече также приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов и военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

Участники обсудили процесс формирования новых воинских подразделений, а также процесс подготовки военнослужащих, выразивших желание защищать Родину. Контрактникам, зачисленные во вновь формируемые подразделения, придется пройти боевое слаживание - на это уйдет несколько месяцев.

Дмитрий Азаров подчеркнул: чтобы в этот период поддержать семьи защитников, регион предусмотрит дополнительные средства. На территории Самарской области единовременная выплата бойцам, которые заключат контракт на службу во вновь создаваемых подразделениях, составит 150 тыс. рублей. Также бойцы получат и единовременную выплату от Министерства обороны - 195 тыс. рублей.

"Понимая важность задач, принимаю решение. На территории Самарской области военнослужащим, которые будут призваны во вновь формируемые подразделения, будет назначена единовременная доплата в размере 150 тыс. рублей. Надеюсь, это позволит нашим бойцам качественно подготовиться, не торопясь в зону специальной военной операции, а имея запас времени для боевого слаживания", - отметил Дмитрий Азаров.

Представитель командования Самарского гарнизона поблагодарил губернатора за принятое решение и за его внимание к вопросам поддержки военнослужащих и их семей в целом.

"Знаю, что вы постоянно посещаете районы расположения соединений, подразделений. Я думаю, что благодаря Самарской области все у нас получится и качество подготовки будет на уровне, который позволит нам выполнить задачи", - отметил он.

Напомним, командировки в зону СВО глава региона проводит регулярно. На прошлой неделе Дмитрий Азаров передал подразделениям, где проходят службу самарские бойцы, свыше 30 единиц крупной автомобильной спецтехники и легковых машин, а также дополнительное оборудование.