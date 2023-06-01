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Общество

В Самаре 1 июня ограничат движение грузовиков на десятках дорог: список

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением антитеррористических учений будет временно ограничено движение грузовиков по ряду автомобильных дорог в Самаре, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В четверг, 1 июня, с 10:00 до 19:00 будет ограничено движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т на нескольких участках автомобильных дорог общего пользования местного значения: по ул. Советской Армии, по ул. Гагарина, по ул. Авроры, по ул. Мичурина, по ул. Осипенко, по ул. Полевой, по ул. Молодогвардейской, по ул. Маяковского, по ул. Народной, по ул. Шоссейной, по ул. Арена 2018, по Волжскому проспекту, по Южному шоссе.

Кроме того, по информации министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, ограничение будет также действовать на автомобильных дорогах Волжский - аэропорт Курумоч - "Урал", "Урал" - Новосемейкино, Волжское шоссе, Красноглинское шоссе, Московское шоссе, Уральское шоссе, ул. Демократическая, ул. Ново-Садовая, Самарский ("Фрунзенский") мостовой переход.

Кроме того, с 12:00 до 19:00 будет действовать временное ограничение движения для всех транспортных средств по средней полосе Московского шоссе путем включения запрещающего сигнала реверсивных светофоров.

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