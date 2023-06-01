Самарская сборная завоевала пять медалей на чемпионате России по парабадминтону

В Раменском на базе МФСК "Борисоглебский" завершился чемпионат России спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине "бадминтон".

Турнир прошел в рамках Летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Борьбу за медали вели 100 спортсменов из 20 субъектов России. По итогу соревнований в копилке сборной Самарской области пять медалей. Владимир Николаев завоевал два "серебра" (одиночный разряд, мужчины, класс SL3; парный разряд, мужчины, класс SL3-SL4); Рамиль Юлдашев - "серебро" (парный разряд, мужчины, класс SU5); и "бронзу"(одиночный разряд, мужчины, класс SU5); Диана Иксанова - "бронзу" (одиночный разряд, женщины, класс SU5).