16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартовал пятый конкурс "Лучший гид России" Трудовые коллективы Самарской области получили благодарность за поддержку защитников Донбасса Президентом Палаты адвокатов Самарской области вновь избрана Татьяна Бутовченко К утру в Самарской области два села оставались без электричества после порывов ветра Предприниматели Самарской области могут получить гранты на развитие туристической отрасли

Общество

Президентом Палаты адвокатов Самарской области вновь избрана Татьяна Бутовченко

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 153
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президент Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО) Татьяна Бутовченко переизбрана на третий срок. Об этом сообщается на сайте ПАСО в пресс-релизе по итогам ежегодной конференции адвокатов Самарской области.

70-летняя Татьяна Бутовченко возглавляет ПАСО со дня ее образования в 2002 г. с перерывом на 2014-2015 годы. До 2019 г. закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" запрещал одному лицу занимать пост председателя региональной адвокатской палаты более двух сроков (по четыре года) подряд. В декабре 2019 г. в закон были внесены поправки, в соответствии с которыми лицо, возглавлявшее палату два срока, вновь может занять эту должность, но не как обычно, по решению совета палаты, а исключительно путем избрания на конференции адвокатов.

В тайном голосовании лишь 10 из 240 делегатов проголосовали против кандидатуры Бутовченко. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2