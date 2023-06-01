Президентом Палаты адвокатов Самарской области вновь избрана Татьяна Бутовченко

Президент Палаты адвокатов Самарской области (ПАСО) Татьяна Бутовченко переизбрана на третий срок. Об этом сообщается на сайте ПАСО в пресс-релизе по итогам ежегодной конференции адвокатов Самарской области.
70-летняя Татьяна Бутовченко возглавляет ПАСО со дня ее образования в 2002 г. с перерывом на 2014-2015 годы. До 2019 г. закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" запрещал одному лицу занимать пост председателя региональной адвокатской палаты более двух сроков (по четыре года) подряд. В декабре 2019 г. в закон были внесены поправки, в соответствии с которыми лицо, возглавлявшее палату два срока, вновь может занять эту должность, но не как обычно, по решению совета палаты, а исключительно путем избрания на конференции адвокатов.
В тайном голосовании лишь 10 из 240 делегатов проголосовали против кандидатуры Бутовченко.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.