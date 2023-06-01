Валентина Матвиенко оценила работу Дмитрия Азарова на посту губернатора Самарской области

В четверг, 1 июня, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с рабочим визитом в Самарской области, и губернатор Дмитрий Азаров провели двустороннюю встречу. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

В первую очередь глава верхней палаты российского парламента обратила внимание на положительные изменения, которые произошли с момента ее предыдущего визита.

"Очень рада была спустя почти 10 лет побывать в Самарской области. Такой контраст для меня - кКак изменилась Самара, как похорошела! Город строится, благоустраивается, развивается, появилось столько новых объектов. Это разительные перемены. Я говорю об этом искренне и хочу вас с этим поздравить, - подчеркнула Валентина Матвиенко. - Понимаю, что за этим стоит огромный труд, в первую очередь ваш как лидера региона, губернатора, руководителя региональной команды, жителей, которые так любят город. Сегодня Самара - один из красивейших городов. Чувствуется ухоженность и благоустроенность, чего раньше не было. Произвел очень хорошее впечатление".

В ходе рабочей поездки в Самарскую область председатель Совета Федерации вместе с руководителем региона оценили возможности нового корпуса центра военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", где дали старт первой профильной военно-патриотической смены "Защитники Отечества".

Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора за внимание к организации летней оздоровительной кампании.

"Хочу поблагодарить вас за то, что лично уделяете большое внимание, - обратилась она к Дмитрию Азарову. - Это очень важно для родителей. Расширена база для загородного отдыха, в первую очередь для детей учителей, врачей, наших социальных работников. Отдельная благодарность за то, что вы даете возможность отдохнуть детям Донбасса. Хорошо, что там, где невозможно организовать загородный отдых, вы продумали создание лагерей на базе школ. Это значит, что дети заняты и находятся под присмотром. Это одна из важнейших социальных задач. Поэтому хочу вас поблагодарить".

Глава верхней палаты российского парламента, ознакомившись с достижениями региона по итогам прошлого и первых месяцев текущего года, отметила динамичное развитие Самарской области, несмотря на все трудности и сложности времени. "Сегодня регион - один из самых динамичных по своему развитию по всем показателям. Важно, что объемы строительства наращиваются", - отметила Валентина Матвиенко.

Во время встречи отдельное внимание было уделено развитию крупнейшего в регионе предприятия - АО "АвтоВАЗ", текущее положение дел и дальнейшие планы развития завода.

"Знаю, какая это чувствительная для области тема. Ситуация, конечно, непростая, но она выправляется. Директор АвтоВАЗа говорил о том, что вы как губернатор оказываете очень большую поддержку и помощь. 40 тысяч работающих, рабочие места - это экономика, и надо свой рынок удовлетворять своими автомобилями. При всех сложностях, которые сохраняются, все-таки можно уверенно смотреть в будущее, завод поступательно развивается", - подчеркнула она.

Обращаясь к Дмитрию Азарову, Валентина Матвиенко пожелала дальнейших успехов и поблагодарила за организацию на Самарской земле всероссийского марафона открытия летних оздоровительных лагерей.

"Спасибо вам большое, что выбрали наш регион для посещения в этот день, - в свою очередь, поблагодарил главу верхней палаты российского парламента Дмитрий Азаров. - Вы столько делаете для защиты детей, организации детского отдыха, что это благодарность от всех жителей".

"Это только начало. Будем двигаться дальше вместе", - ответила Валентина Матвиенко.

Дмитрий Азаров отметил, что все регионы откликнулись на идею о модернизации всей инфраструктуры, необходимой для комфортного отдыха детей в лагерях: "Идея, которую вы озвучили и реализовали, подтолкнула все регионы, и нас тоже. Уже приняли решение о создании региональной программы именно по строительству новых корпусов, а не только по капитальному ремонту, который мы вели всегда. И сегодня мы видели, какой это уровень комфорта для детей и какие возможности для комфортного отдыха".

Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал Валентине Матвиенко за оценку тех положительных изменений, которые проходят в регионе.

"Региональная управленческая команда не раз отмечалась на федеральном уровне, на уровне правительства. Мы традиционно получаем дополнительные гранты за эффективность регионального управления - с того момента, как этот негласный конкурс был введен. Средства, которые мы получаем в рамках этой грантовой поддержки, - направляем на развитие региона. Мы советуемся с людьми, на какие цели направлять этот грант", - подчеркнул губернатор региона. В этом году существенная сумма денег будет направлена на обновление пассажирского транспорта в Самаре и других городах и районах области.

"Хорошо, что вы постоянно поддерживаете связь с населением, это очень важно. И от профессионализма региональной команды очень многое зависит. Вам действительно есть чем гордиться", - подчеркнула Валентина Матвиенко, подводя итог встречи.