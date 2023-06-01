Валентина Матвиенко отметила успешный опыт Самарской области по восстановлению детских лагерей

В четверг, 1 июня, в День защиты детей председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко провела совещание с главами 15 регионов страны из Самарской области, где был реализован пилотный проект программы по восстановлению и строительству объектов отдыха детей и их оздоровления. Участие в заседании принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В начале совещания Валентина Матвиенко поздравила коллег с Международным днем защиты детей. Именно сегодня был дан старт летней оздоровительной кампании по всей России.

"По всей стране открывается более 39 тысяч организаций детского отдыха, в том числе 637 на территориях новых субъектов. Это долгожданное радостное событие для миллионов ребят по всей стране, у которых впереди самое яркое, самое незабываемое время, новые встречи, новые друзья, новые открытия, песни у костра под звездным небом и, конечно, солнце, море, озеро, чистый воздух, прогулки, походы и много всего интересного и полезного, - отметила глава верхней палаты российского парламента. - Наша страна, на мой взгляд, обладает совершенно уникальными традициями в сфере детского отдыха и оздоровления. В России сложно найти взрослого человека, который в детстве хотя бы одну смену не провел в пионерском лагере. Это, конечно, бесценный опыт и для реализации, для становления личности, а главное - это, конечно, огромная польза для здоровья".

В последние годы благодаря поддержке президента России Владимира Путина летний детский отдых переживает период возрождения, считает Валентина Матвиенко. Эта тема подробно обсуждалась в рамках президентского совета по реализации государственной политики в сфере защиты семей и детей, по итогам которого глава государства поручил правительству страны разработать специальную программу по модернизации инфраструктуры летнего отдыха и оздоровления. Комфортные новые корпуса были построены в 15 регионах России в рамках реализации государственной программы "Развитие образования" и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей.

"В рамках реализации плана мероприятий в 15 пилотных регионах создано 2,5 тысячи дополнительных мест для детей за счет строительства специальных быстровозводимых модулей. Я имею в виду - в одну смену. Умножьте это на четыре-пять смен, и мы увидим, что это существенный шаг в расширении возможностей для отдыха детей, - заявила Валентина Матвиенко. - Важно и то, что в регионах - участниках проекта не только строятся жилые модули, но и благоустраивается территория, пищеблоки, приводятся в порядок другие объекты".

Председатель Совета Федерации высказала слова искренней благодарности губернаторам, региональным парламентам, строителям за то, что они отлично справились с поставленной задачей.

"Коллеги, нам, безусловно, надо будет наращивать мощности стационарных загородных лагерей и активно вместе двигаться дальше. Поэтому, помимо запланированного правительством ремонта лагерей, надо сконцентрировать внимание на создании в том числе новых объектов детского отдыха - от крупных федеральных детских центров до мобильных, палаточных лагерей, которые пользуются огромной популярностью, в первую очередь, у старшеклассников. Коллеги, мы будем стремиться достичь поставленной цели и создать в России самую современную, удобную и безопасную инфраструктуру детского отдыха и оздоровления", - поставила задачу Валентина Матвиенко.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что вопрос организации летнего отдыха детей очень важен. "Структура детских лагерей, как ничто другое, нуждается в развитии и модернизации, - подчеркнул он. - При вашей, уважаемая Валентина Ивановна, непосредственной поддержке мы вместе с 15 регионами открываем новые объекты. Это первый этап программы. Уверен, на этом пути будет еще много новых объектов в интересах наших детей".

Самарская область стала активным участником федеральной программы. Регион получил из федерального бюджета средства на ремонт и строительство корпусов в детских лагерях.

В этом году благодаря федеральному проекту построен новый корпус в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард-Самара", расположенном в Куйбышевском районе областной столицы. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену.

Перед началом совещания глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценили возможности учреждения и дали старт первой профильной военно-патриотической смене "Защитники Отечества".

"Только что с Дмитрием Игоревичем Азаровым посетили в Самаре лагерь военно-патриотической направленности "Авангард" и разговаривали с ребятами, которые сейчас там отдыхают, с директором лагеря, с сотрудниками. Получился замечательный новый корпус, все очень довольны", - отметила Валентина Матвиенко, обращаясь к участникам совещания.

Глава верхней палаты российского парламента подробнее остановилась на том, что было сделано в регионах в рамках реализации пилотного проекта, с какими сложностями пришлось столкнуться во время строительства новых корпусов в детских лагерях.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно говорил, что летний отдых ребят должен быть максимально комфортным и полезным. Именно с этой целью в регионе каждый год реконструируется инфраструктура учреждений. В 2022 году в порядок были приведены "Молодецкий курган", "Волжский Артек", "Молодая Гвардия" и ряд других лагерей.

Дмитрий Азаров поблагодарил Валентину Матвиенко за постоянное внимание к вопросам развития Самарской области. "Я лично, наша региональная команда, жители Самарской области высоко оценивают ваше внимание, которое вы на протяжении многих лет оказываете вопросам поддержки и развития нашей губернии. Всем нам здесь памятны "Дни Самарской области в Совете Федерации", эти масштабные события и мероприятия позволили на федеральном уровне презентовать мощный промышленный, научный, инновационный потенциал нашего региона. Решения, которые были приняты Советом Федерации, дали мощнейший импульс развитию нашего региона", - отметил губернатор.

Отдельные слова благодарности глава региона выразил спикеру СФ за работу "во имя и во благо детей - самого дорогого, что есть в жизни каждого взрослого и нашей страны".

"Именно Валентина Ивановна Матвиенко высказала идею, поддержанную в дальнейшем президентом страны, о проведении "Десятилетия детства", - напомнил Дмитрий Азаров. - И мы шаг за шагом в рамках этой концепции предпринимаем все новые и новые шаги по повышению уровня образования, заботы и защиты детей, создания возможностей для детского отдыха".

Руководитель области также отметил, что именно главе верхней палаты российского парламента принадлежит идея возрождения традиций артековского горна, да и самого "Артека". "Горн - это, конечно, больше чем музыкальный инструмент, его звуки - это призыв к дружбе, к единению и созиданию. Я помню, как вы лично курировали восстановление "Артека", всероссийского легендарного лагеря. Мы знаем, что там произошло - какие удивительные изменения, но сегодня, Валентина Ивановна, вы взялись за задачу очень масштабную, финансовоемкую, и, конечно, благодаря вашей целеустремленности по улучшению детского отдыха мы сегодня все вместе делаем очень значительный шаг вперед", - уверен Дмитрий Азаров.

Глава Самарского региона обозначил, что тема сегодняшнего совещания, приуроченного к Международному дню защиты детей, чрезвычайно важна для всех, особенно в сегодняшней непростой ситуации, в условиях проведения специальной военной операции и санкционного давления.

"Мы все отчетливо понимаем, как мы обязаны заботиться о детях. Дети - это наша радость, гордость, надежда. Поэтому мы должны сделать все необходимое, чтобы они получили возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, положительных эмоций, получить новые знания об истории, культуре, традициях российского народа", - заявил Дмитрий Азаров. По его мнению, пилотный проект дал импульс для многих регионов, и Самарская область не стала исключением.

По поручению губернатора в Самарской области началась работа по формированию региональной программы строительства новых корпусов в летних оздоровительных лагерях.

"В эту летнюю оздоровительную кампанию в Самарской области отдохнут не менее чем 124 тысячи детей. Кстати, это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Мы системно, планомерно работаем над созданием новых условий. И конечно, мы принимаем ребятишек из нашего города-побратима - из Снежного Донецкой народной республики, но также и из Сватовского района Луганской народной республики", - отметил Дмитрий Азаров.

Своими впечатлениями от обновленных лагерях поделились ребята из Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Костромской, Пензенской областей, а также Ставропольского края, Республики Башкортостан и города Севастополя.

"Я уверена, что миллионам ребят мы подарим новые впечатления, новые эмоции и, конечно, память о замечательно проведенном летом времени", - резюмировала Валентина Матвиенко.