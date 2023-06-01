Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров ознакомились с работой филиала фонда "Защитники Отечества"

В четверг, 1 июня, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Дмитрий Азаров побывали в филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Самарской области, который открылся в Самаре.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал Указ о создании такого государственного фонда 3 апреля 2023 года. Наблюдательный совет фонда возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В состав наблюдательного совета также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.

Валентина Матвиенко подчеркнула актуальность такого фонда. "Сама идея создания по всей стране таких центров - это очень правильное государственное решение. И второе - это наша благодарность героям, которые сегодня спасают людей на Донбассе, в Новороссии. И они должны чувствовать, что, пока они там, семья ни в чем не нуждается. Когда они придут, им будет оказано личное внимание и забота, государство поддержит их, поможет в решении трудоустройства, лечении, реабилитации. И для ребят эта уверенность очень важна", - отметила она.

Региональное отделение фонда располагается на базе стадиона "Солидарность Самара Арена", на площади 1,5 тыс. кв. м. Основная задача - оказание комплексной поддержки и персонального сопровождения участников СВО и их семей по принципу "единого окна".

Гости осмотрели отделения фонда и пообщались с персоналом. Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области Наталья Полянскова рассказала о функционале, который будет доступен каждому обратившемуся. Это - содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для людей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений.

Помимо этого, фонд будет заниматься вовлечением ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей.

Филиал включает в себя более 45 зон и залов с различным функционалом. В зоне первичного приема консультанты информируют по всем видам услуг и поддержки, маршрутизируют посетителей.

Оборудованы площадки службы занятости, психологической помощи, Главного бюро медико-социальной экспертизы, юридической службы, которая представлена и Ассоциацией юристов России и государственным юридическим бюро, зона социального МФЦ, где работают сотрудники Социального фонда России, Минобороны, военного комиссариата Самарской области, Управления соцзащиты населения. Есть библиотека, детский уголок, кафетерий, пространство для конференций, семинаров и даже кинопоказов.

Помещения фонда оформлены в светлых тонах, украшены цветами и комнатными растениями. Стены украшают более 100 картин самарских художников с изображением живописных мест региона. По мнению организаторов, все, кто приходит в фонд, должны ощущать себя в домашней и теплой обстановке.

Сейчас в фонде работают 45 сотрудников, включая 35 социальных координаторов, которые прошли специальное обучение. Часть из них работают непосредственно на территории фонда, а часть - во всех муниципальных образованиях региона. До конца года количество социальных координаторов планируется увеличить вдвое.

Спикер верхней палаты парламента высоко оценила проделанную регионом работу по созданию филиала. "Мы сейчас посмотрели самарский центр. Даже если бы и хотела к чему-то придраться - просто не к чему. Настолько продумано, настолько комплексно, настолько системно. Любой участник СВО может сюда прийти и в одном месте, в одном окне решить все свои проблемы. И не только участник СВО, но и члены их семей. Это такой комплексный социальный центр, который готов принять оперативное решение на месте в соответствии с обращением. Я поздравляю вас с открытием этого центра, вы большие молодцы", - сказала она.

Валентина Матвиенко особо отметила, что сотрудники филиала могут дать консультацию по подбору и использованию средств медицинской реабилитации: "Здесь представлены виды реабилитационных средств для тех, кто в этом будет нуждаться, и обучение людей, членов семей, как этим пользоваться, и презентация своего рода, чтобы человек мог заказать - по рекомендации врача, естественно - то или иное средство медицинской реабилитации".

По словам Валентины Матвиенко, Самарская область одна из первых плотно занялась этой проблемой. Очень важно, по мнению спикера Совфеда, что каждому участнику СВО заведен социальный паспорт, благодаря которому оказывается именно предметная помощь конкретному человеку, разработан и реализуется проект "Возвращение", направленный на поддержку бойцов, вернувшихся с СВО.

Также на базе филиала фонда "Защитники Отечества" гости встретились с участниками СВО и их близкими.

Один из участников СВО, находящийся сейчас на лечении, рассказал, что на днях обратился в фонд по вопросу получения статуса ветерана боевых действий.

"Специалисты грамотные, помогли, рассказали и, что немаловажный аспект, курируют - курируют именно по результатам получения документов. Рассказали еще об услугах, которые могут быть предоставлены, о которых я, например, не знал или не знает какой-нибудь участник СВО или члены семьи. Горжусь, что в Самарской области такой уровень, что в области открылся такой центр. Поддержка бойцов и их семей чувствуется. Для нас самое важное - когда знаешь, что в любом случае позаботятся о твоей семье", - поделился он.

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова и команду фонда за приложенные усилия, отметив, что залог успеха - в том, что этим проектом занимаются такие неравнодушные люди с большим сердцем, сострадательные, которые откликаются на любую боль.

В свою очередь глава региона подчеркнул, что региональные институты готовы к работе с фондом, а открытию филиала и скоординированной работе способствовал опыт региона с первых дней СВО. Работа по социальным паспортам продолжается, и сегодня это уже комплексная цифровая платформа, распределенная по муниципалитетам, а программа "Возвращение", получив высокую оценку президента страны, тиражируется в других регионах.

"Я благодарю вас, Валентина Ивановна, за высокие оценки филиала фонда, - обратился Дмитрий Азаров. - Мы прекрасно понимаем, что еще есть большой пласт работы, который требует постоянных ежедневных улучшений, создания комфорта для семей военнослужащих, участников СВО и, конечно, для оперативности и эффективности принятия решений. Постараемся приложить для этого все усилия. Понимаем, что это наш человеческий долг".