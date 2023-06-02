50 оттенков спорта: Wink представляет документальное трэвел-шоу "О, спорт! Ты жив?"

В видеосервисе Wink ("Ростелеком") состоялась премьера документального трэвел-шоу "О, спорт! Ты жив?" (12+). Проект рассказывает о реальной спортивной жизни в регионах России. Команда увлекательно рассказывает обо всем — от зимнего серфинга на Камчатке до гонок на верблюдах в Элисте, а также где находится лыжная мекка России и в каком городе воспитывают лучших борцов. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Первый эпизод называется "Челябинские звезды, Молния и Метеорит" — он уже доступен в Wink, новые части будут выходить по четвергам. Всего выйдет двадцать выпусков, в объективе — десятки городов, сотни спортсменов и тренеров, тысячи болельщиков и более пятидесяти видов спорта. По итогам каждого выпуска авторы составляют рейтинг, чтобы разобраться, а жив ли именно здесь спорт?
Героями выпусков становятся начинающие спортсмены, тренеры, болельщики, чиновники, отвечающие за развитие спорта в регионах, а также звезды мировой величины. Среди них — уроженка Челябинска Екатерина Гамова, которая рассказала, почему опаздывала на тренировки. Олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов показал современный Ледовый дворец, названный его именем. А один из лучших прыгунов современности Данил Лысенко рассказал о том, как смог вернуться в спорт после дисквалификации.
Ведущие проекта — спортивные журналисты Роман Нагучев, Владимир Иванов, Татьяна Клац и Анна Андронова. На Камчатке к команде также присоединилась регбистка и участница Олимпийских игр в Токио Яна Данилова.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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