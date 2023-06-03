В с. Рождествено ликвидирован крупный пожар в частном доме

В пятницу, 2 июня, примерно в 21:18 произошел пожар на ул. Садовая, 100 в с. Рождествено Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 300 кв. метров.

На тушение были направлены 18 человек и шесть единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:10.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.