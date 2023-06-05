Мамба и билайн запустили оплату услуг в приложении для знакомств через Мобильный ID

Абоненты билайна, которые пользуются приложением Мамба на Android, получили возможность оплачивать внутренние покупки при помощи Мобильного ID. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.

ERID LatgBzFqQ

Такой способ оплаты позволяет бизнесу получать платежи в условиях ухода SWIFT, Apple Pay, Google Pay из РФ, отключения in-app purchase в приложениях. Для осуществления платежа нужен только телефон с доступом в интернет, а мобильный баланс выступает в роли дебетового счета.

Чтобы совершить платеж, пользователю необходимо перейти в раздел оплаты через Мобильный ID, нажать на кнопку "оплатить" и подтвердить операцию, ответив на пуш-уведомление, отправленное на SIM-карту. Средства спишутся со счета мобильного телефона.

"Мобильный ID — универсальный сервис, который позволяет решать огромное количество задач просто, быстро и безопасно, — сказал руководитель по технологиям продуктов идентификации билайна Сергей Бабаян. — Теперь к уже существующим сценариям использования этого сервиса, к которым относятся аутентификация и автозаполнение, добавилась возможность оплаты через Мобильный ID. Первым, кто начал использовать этот сервис в качестве платежного инструмента, стало популярное приложение для знакомств Мамба. Мы наблюдаем рост числа платежей, произведенных через Мобильный ID в этом приложении, все больше пользователей выбирают данный способ оплаты вместо банковской карты".

"Мобильный ID" по умолчанию доступен для любого абонента "большой четверки" телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который может позволить сократить количество паролей и бумажных документов, упростить клиентский путь. Билайн активно занимается внедрением и интеграцией "Мобильного ID" в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена "Премией Рунета 2021" в номинации "Наука, технологии и инновации".

"Технология Мобильного ID отлично зарекомендовала себя сначала в идентификации пользователя, а теперь и как платежный инструмент, который позволил сократить путь пользователя от намерения до оплаты, — директор по развитию приложения для знакомств Мамба Виталий Борисов. — Внедрение оплаты через Мобильный ID — один из этапов расширения линейки простых платёжных инструментов для пользователей Мамба, которые, как мы ожидаем, позволят увеличить количество недорогих импульсивных покупок".