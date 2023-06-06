Банк "Открытие": 56% жителей ПФО считают, что хорошее знание русского языка положительно влияет на доходы

Большинство опрошенных (91%) в Приволжье считают, что грамотно пишут по-русски, 27% никак не реагируют на ошибки других людей в устной и письменной речи. Большинство наших соотечественников полагают, что хорошее знание русского языка помогает успешной профессиональной карьере и положительно влияет на доходы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" ко Дню русского языка 6 июня — дню рождения А. С. Пушкина.

Среди опрошенных в Приволжском Федеральном округе не нашлось людей, которые оценили свои знания на "двойку", на "тройку" по стандартной школьной пятибалльной шкале себя оценили 10%. Наиболее самокритичными в отношении знания грамматики оказались жители Северо-Западного федерального округа (23%), тогда как на Северном Кавказе лишь 12% считают себя "двоечниками" или "троечниками" по письменному русскому языку, а в Южном федеральном округе — 13%.

50% респондентов в ПФО оценили свою грамотность на "четверку" (на Дальнем Востоке 58%, на Северном Кавказе 36%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 39%). Еще 40% поставили себе оценку "отлично". Наибольшая доля "отличников" на Северном Кавказе (52%), наименьшая на Дальнем Востоке (24%). Таким образом, 91% опрошенных региона высоко оценили личную грамотность.

73% респондентов Приволжья так или иначе реагируют на ошибки других людей в устной и письменной русской речи. 5% всегда делают замечания из-за таких ошибок в деликатной форме. 49% делают деликатные замечания иногда. Еще 19% опрошенных региона заявили, что их очень раздражают чужие ошибки в русском языке (это больше, чем в среднем по России, к примеру, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 9%). При этом 27% никак не реагируют на такие ошибки (на Урале 29%, на Северном Кавказе 14%, в Сибири 16%).

88% респондентов Приволжья считают, что грамотность и хорошее знание русского языка помогают строить успешную карьеру (41% определенно да, 47% скорее да). Причем во всех российских макрорегионах этот показатель не ниже 80%. Противоположной точки зрения придерживаются лишь 16% опрошенных (15% скорее нет, 1% определенно нет). Еще 3% затруднились ответить на этот вопрос. 56% полагают, что грамотность и хорошее знание русского языка положительно влияют не только на карьеру, но и на личные доходы (19% определенно да, 37% скорее да). В Москве и Московской области этот показатель самый высокий (62%), а самый низкий на Северном Кавказе (46%).

Треть респондентов полагают, что хорошее знание русского языка не влияет на доходы (25% скорее нет, 5% определенно нет). Еще 14% затруднились с ответом на этот вопрос.

*Опрос проведен 30 мая- 5 июня по репрезентативной выборке среди 1000 респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в город