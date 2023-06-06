Сценой для виртуального выступления балерины становится самая распространенная в стране купюра. На билете Банка России достоинством 100 рублей изображен один из главных символов страны — Большой театр. Достаточно зайти на сайт smotribalet.ru и навести камеру на здание театра на купюре, чтобы из ниоткуда возник прекрасный танец. Это первый опыт видеосервиса Wink ("Ростелеком") по использованию технологий дополненной реальности (AR/VR) для продвижения контента.
Танец в дополненной реальности исполнила артистка балетной труппы Большого театра Анита Пудикова, которая стала широко известна благодаря участию в создании популярной фантастической компьютерной игры. "Мне нравится, когда балет и технологии объединяются. Такие проекты позволяют заинтересовать молодых зрителей, привлечь широкую аудиторию и открывают новые перспективы для творчества и искусства", — считает Анита.
Виртуальный перфоманс продолжает серию акций в поддержку драмы "Балет" (18+) от Wink Originals. Производством сериала занимались "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва и "НМГ Студия". Режиссёром-постановщиком стал Сангаджиев, снявший нашумевший HAPPY END.
Совсем недавно москвичи и гости города могли наблюдать необычную акцию в самом центре столицы: в витринах исторического здания на Кузнецком мосту три майских вечера показывали настоящий балет. А теперь прикоснуться к искусству можно в любом месте, где есть смартфон, доступ в интернет и возможность расположить 100-рублевую купюру.
"Создавая эти проекты, мы хотели дать самой широкой аудитории возможность соприкоснуться с балетом в нестандартном и высокотехнологичном формате. Мы всегда стремимся к тому, чтобы знакомство с контентом Wink было для зрителя интересным и необычным, затрагивало его эмоции", — отметила директор по маркетингу массового сегмента "Ростелекома" Юлия Решетова.
Виртуальный танец, как и сериал, показывает парадную и обратную, темную сторону искусства. Чтобы дать зрителям возможность рассмотреть выступление со всех сторон и запечатлеть все изящество движений балерины, была использована технология волюметрик-съемки. С помощью системы из 56 камер машинного зрения и специального программного обеспечения было получено трехмерное изображение балерины в движении, что позволило передать мельчайшие детали пластики и даже мимику.
Технологическими партнерами проекта выступили СберМаркетинг и AR/VR Лаборатория Сбера, которые являются разработчиками и владельцами единственной в России волюметрик-студии.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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