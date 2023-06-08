Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов социальной сферы с профессиональным праздником

В четверг, 8 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с Днем социального работника ветеранов и работников социальной сферы.

В своем поздравлении глава региона отметил, что соцработники выбрали важную и ответственную миссию — служение людям.

"Вашими руками, трудом, теплом и сердечностью создается благополучие жителей нашего региона, сохраняется стабильность общества, уверенность в завтрашнем дне для тысяч наших земляков, — сказал Дмитрий Азаров. — В связи с проведением специальной военной операции на вас ложится очень серьезная дополнительная ответственность. По решению президента Владимира Владимировича Путина создан специальный государственный фонд, задачей которого является адресная помощь ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. При этом за каждым ветераном, за каждой семьей закреплен социальный работник. Важно отметить, что при создании этого фонда и его регионального отделения был принят во внимание успешный опыт Самарской области, наработанный при вашем непосредственном участии".

Губернатор поблагодарил всех причастных за ответственное отношение к делу, бесценную помощь, которую соцработники оказывают защитникам Отечества, пожилым гражданам, многодетным и малоимущим семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, проявляя при этом душевную теплоту, неравнодушие, искреннее желание подставить плечо нуждающимся во внимании и заботе людям.

"Мы и дальше будем оказывать вам всю необходимую поддержку, чтобы сохранить здоровье наших земляков, увеличить продолжительность их жизни, повысить уровень социальной защищенности населения, то есть делать все для того, чтобы человек на нашей родной самарской земле чувствовал себя счастливым. От всей души желаю вам здоровья, семейного счастья, благополучия и новых успехов в вашей нелегкой, требующей полной самоотдачи и большого сердца работе!", — поздравил Дмитрий Азаров.