В Самаре Максим Топилин и Дмитрий Азаров провели заседание комитета Госдумы по экономической политике

В четверг, 8 июня, в правительстве Самарской области состоялось выездное заседание комитета Государственной Думы по экономической политике, посвященное вопросу законодательного регулирования инновационной деятельности при реализации инвестиционных проектов.

По приглашению губернатора Дмитрия Азарова в нем приняли участие председатель комитета Максим Топилин, его заместители и члены комитета. Кроме того, во встрече приняли участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, профильных министерств Самарской области, руководители ведущих промышленных предприятий региона.

Для выездных заседаний комитета традиционно выбираются регионы, которые накопили значительный позитивный опыт в той или иной отрасли и имеют наработки, полезные и для других субъектов страны.

В рамках визита в Самарскую область члены комитета также посетят предприятия оборонно-промышленного комплекса региона - АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" и ОП "Управленческий ПАО "ОДК-Кузнецов".

Открывая заседание, Максим Топилин выразил благодарность Дмитрию Азарову за возможность провести заседание комитета на территории Самарской области и за радушный прием. По его словам, важно именно на месте, с представителями отрасли выявлять и разбирать актуальные вопросы, чтобы принимать необходимые решения, в том числе на законодательном уровне. Он подчеркнул, что сегодня в экономической сфере принимается большое количество различных инициатив, законов.

"Пока можно констатировать, что мы правильно реагируем на те экономические и финансовые вызовы, которые нам приходится решать в связи с недружественной политикой, санкционной политикой ряда иностранных государств. И все, что связано с различными мерами поддержки, с новыми формами развития новых технологий, льготами по направлениям IT-индустрии, робототехники, в рамках особых экономических зон, территорий экономического развития - то, что присутствует в Самарской области - это все дает результат", - заявил он.

Максим Топилин напомнил, как в конце 2000-х - начале 2010-х приходилось буквально спасать АвтоВАЗ, идти на сокращение персонала. Сегодня ситуация изменилась. "Часто общаемся с новым генеральным директором АвтоВАЗа, с людьми, которые занимаются персоналом - постоянно слежу за этой ситуацией, - отметил он. - И сейчас, наоборот, АвтоВАЗу - в той точке, в которой он находится - не хватает людей, чтобы наращивать объемы производства. Все меняется. И это еще раз подтверждает, что нужно оперативно, быстро, внимательно реагировать и советоваться с людьми, которые работают на земле".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область, несмотря на все сложности и риски текущей ситуации, ни на шаг не отступает от выполнения долгосрочных планов, закрепленных в стратегии развития региона. Ее реализация направлена прежде всего на достижение национальных целей развития России, стратегических задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что экономика региона в целом показала устойчивость к глобальным вызовам, чему помогла поддержка ключевых отраслей, инвесторов, малого и среднего предпринимательства как федеральными властями, так и на региональном и местном уровне.

"Нам удалось сохранить положительную динамику по инвестициям. Мы серьезно, системно занимаемся вопросами улучшения инвестиционного климата нашего региона, работой с инвесторами. За прошлый год в экономику региона вложено 447 млрд руб. - почти на 60 млрд больше, чем в 2021 году. Ежегодно на долю Самарской области приходится порядка 11-12% всех инвестиций Приволжского федерального округа. По динамике прироста инвестиций в основной капитал за пятилетний период наш регион вошел в тройку лидеров ПФО", - отметил губернатор.

За период с 2018 года в области введено в строй 101 новое крупное производство. "В 2022 году мы повторили рекорд 2021 года по запуску новых производств: введено 25 производств, из них 5 - крупнейших, с объемом инвестиций более 1 млрд рублей каждое. Очень серьезно занимаемся развитием транспортной инфраструктуры, это дает дополнительный импульс привлечению инвестиций", - пояснил глава региона.

Он привел в пример развитие логистического кластера: открыт логистический центр Яндекс.Маркета, логистический комплекс компании OZON, Почты России, реализуется крупнейший проект "Вайлдбериз", благодаря которому будут созданы около 10 тысяч рабочих мест.

"Сейчас в регионе в различной стадии реализации находятся более 250 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей. Созданы все преференции для бизнеса, эффективно функционирует ОЭЗ "Тольятти", которая входит в тройку лучших в стране, действует сеть индустриальных и логистических парков, технопарк "Жигулевская долина", две территории опережающего социально-экономического развития в моногородах Тольятти и Чапаевск. Важнейшим элементом повышения инвестиционной активности является развитие малого и среднего бизнеса, который уверенно демонстрирует позитивную динамику. В консолидированный бюджет региона поступило более 16 млрд рублей налоговых поступлений от предпринимательской деятельности - это на 16,5% больше, чем в 2021 году", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор выразил уверенность в том, что использование имеющегося инвестиционного потенциала Самарской области будет способствовать реализации значимых для региона проектов, способных стать точками роста региональной и общенациональной экономики.

На совещании был затронут вопрос о поддержке отечественных автопроизводителей и производителей автокомпонентов. Как сообщил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, основная задача - их всесторонняя поддержка, чтобы максимально нивелировать негативные последствия и обеспечить рост производства. Здесь помогают такие меры, как госзакупки, субсидирование, программы стимулирования спроса, льготного кредитования, льготного лизинга и др.

По отдельным автокомпонентам сейчас идет поиск решений и инициаторов проектов. С прошлого года профинансировано 18 проектов почти на 50 млрд рублей. По словам замминистра, здесь инвестактивность недостаточна.

Чтобы защитить отечественного производителя, в первую очередь АвтоВАЗ, создать новые рабочие места и обеспечить технологический суверенитет, ранее Дмитрий Азаров выступил с инициативой о постепенном переходе такси на российские авто. Предложение главы региона поддержал президент страны Владимир Путин. Уже дано поручение Правительству РФ "рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга, с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью…".

Еще одна меры поддержки, предложенная регионом, касается увеличения утильсбора на зарубежные авто и отечественные машины с минимальной степенью локализации. Это тоже важный шаг по поддержке наших автопроизводителей, и в первую очередь АвтоВАЗа.

В ходе заседания комитета Дмитрий Азаров и Максим Топилин обсудили предложения по мерам поддержки отечественных автопроизводителей, включая перевод чиновников и депутатов на отечественные автомобили (в том числе новую удлиненную LADA Vesta), с замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Альбертом Каримовым.

Как пояснил замминистра промышленности и торговли РФ, эти вопросы сейчас на рассмотрении в Правительстве, собраны обоснования всех позиций, и ряд решений могут быть реализованы в ближайшее время.

"Если будет удлиненная версия "Лады Весты", мы готовы пересесть с большим удовольствием. И даже готовы в качестве такого эксперимента комитетом первыми поездить на таких машинах", - заметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко.

Также на заседании обсудили вопрос подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета страны и системные меры поддержки этого направления. По мнению Дениса Кравченко, "бесшовная" подготовка и профориентация детей и молодежи по инженерным специальностям поставлена в Самарском регионе на самом высоком уровне: "От детского сада и школ через прекрасное университетское образование, которое в области аэрокосмического направления в нашей стране является абсолютно передовым, - в производство".

"Президент и Правительство уделяют огромное внимание развитию и высших учебных заведений, и строительству кампусов для студентов. Мы сегодня утром обсуждали, что в Самарской области такой инновационный проект тоже существует, - отметил Максим Топилин. - Все сейчас настроено на то, чтобы сделать такие прорывы, о которых в последние годы даже не думали. То, что казалось невозможным раньше, сейчас становится реальностью. Не думали, что будем сами собирать те же, допустим, коробки для АвтоВАЗА с соответствующими чипами, но двигаемся в этом направлении. То, чем раньше не занимались, наверное, думая, что можно традиционно где-то купить, сейчас можем делать. Бизнес другой. Он очень оперативно реагирует на те вызовы, компетенции, знания, возможности кооперации - работает совершенно по-другому. Это показывает силу рыночной экономики, накопленного опыта, накопленных капиталов. Все меняется, и это очень здорово, мне кажется".

Гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко подробно рассказал о том, почему именно Самарская область была выбрана как площадка для серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов, сообщил о сроках запуска производства и выразил благодарность за активную поддержку губернатору Дмитрию Азарову и Правительству области.

Особое внимание уделили реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры, в частности созданию транспортного коридора "Север - Юг", международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" и торговых маршрутов, способствующих развитию торгово-экономических связей России с дружественными странами.

Директор Департамента стратегического развития Министерства транспорта РФ Артур Карлов в своем докладе отметил работу по созданию в Самарской области федерального портово-логистического хаба. Минэкономразвития и Минтрансом России проведен анализ проекта.

"Сегодня в регионе три речных порта, к 2027 году запланировано строительство четвертого порта, который также планируется интегрировать в транспортную сеть. Сегодняшние порты Самарской области интегрированы в единую глубоководную систему России и обеспечивают водное сообщение между регионами Поволжья и Урала с прикаспийскими странами, а также с выходом в Азово-Черноморский бассейн через Волго-Донской канал. Видим потенциал в данном проекте. Готовы оказывать методологическое содействие", - сообщил Артур Карлов.

Губернатор Дмитрий Азаров в беседе с директором департамента отметил, что проект получил поддержку президента и теперь находится на стадии активной проработки с федеральными ведомствами. "Когда я общался с президентом, он сказал - правильное совершенно предложение, надо предметно заниматься, поручение есть. Крайне важна ваша заинтересованность, включенность в эту работу", - отметил глава региона.

Председатель комитета Госдумы Максим Топилин со своей стороны высоко оценил перспективы создания логистистического хаба в Самарской области. "В протоколе этот вопрос отфиксируем и попросим еще подключиться комитет Госдумы по транспорту, Евгения Сергеевича Москвичева, потому что эта тема очень важна и для них. Если мы этого не будем сейчас делать, как мне кажется, мы просто отстанем", - заявил он.

По итогам заседания комитета были сформированы протокольные решения, которые будут переданы в Правительство Российской Федерации.