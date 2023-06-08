Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому набору волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи

В четверг, 8 июня, в Самаре в рамках проведения Добро.Конференции торжественно запустили прием заявок в волонтерский корпус Всемирного фестиваля молодежи. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель рабочей группы Оргкомитета по подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи Артем Метелев.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина. На первом заседании организационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко принято решение провести Фестиваль на федеральной территории "Сириус" с 29 февраля по 7 марта 2024 года.

Фестиваль молодежи соберет 20 тысяч участников со всех континентов мира. Волонтерами Фестиваля станут 5000 граждан России, в том числе 250 жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Символическим стартом волонтерской заявочной кампании на Всемирный фестиваль молодежи стало открытие в Самаре мурала, посвященного волонтерскому движению. Губернатор Дмитрий Азаров вместе с почетными гостями церемонии и волонтерами принял участие в нанесении финальных штрихов. На фасаде Поволжского государственного колледжа изображена девушка, символизирующая добро, которое объединяет неравнодушных людей со всего мира.

"Я очень горд тем, что именно Самарская область определена тем регионом, где стартует волонтерская программа. И сегодня у вас, участников этого красивого старта, конечно, есть большие шансы попасть в волонтерскую программу и побывать на Всемирном фестивале молодежи. Конечно, эта удивительная атмосфера дружбы, братства, творчества, которая царит на фестивале, остается в жизни каждого человека, который к этому прикоснулся, навсегда", - сказал Дмитрий Азаров.

Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель рабочей группы Оргкомитета по подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи Артем Метелев рассказал, что 5000 человек с сегодняшнего дня смогут зарегистрироваться на сайте ДОБРО.РФ и стать волонтерами великолепного события, которое пройдет в следующем году в нашей стране.

"Мы не первый раз проводим Всемирный фестиваль молодежи: в 57-м, в 85-м, в 2017-м - что тогда, что и сейчас в Россию приедут десятки тысяч молодых лидеров из разных государств. Мы ждем гостей из 100 стран. Это люди, которым через 10-15 лет руководить компаниями, городами, государствами и очень важно, чтобы у них сложились хорошие отношения с нашей российской молодежью. Чтобы они увидели нашу страну и людей, которые в ней живут такими, какие они есть: добрыми, счастливыми, открытыми, талантливыми, умными и готовыми дружить, - отметил Артем Метелев. - Именно дружба - это то, что фестиваль создает на долгие годы, ведь в совместной учебе, спортивной программе и событиях, которые там пройдут, и рождаются теплые отношения. В фестивале впервые примут участие подростки, лучшие ребята, представители "Движения Первых", которое появилось в нашей стране. А также волонтеры из Донецкой, Луганской народных республик, Херсона и Запорожья".

Почетным гостем церемонии старта набора волонтеров стала Мария Жданова - участница Всемирного фестиваля молодежи 1957 года. "Это было волнительно! Настолько сильные впечатления у меня остались от фестиваля, что вся моя жизнь прошла под светом этом замечательного праздника", - рассказала она. Мария Жданова также показала Дмитрию Азарову и Артеме Метелеву свою путевку на фестиваль молодежи и плакат, которые она до сих пор хранит с трепетом.

Прием заявок от желающих стать волонтерами Всемирного фестиваля молодежи будет проводиться до 1 декабря на платформе ДОБРО.РФ.Кроме того, с 8 июня

начался конкурс на определение 20 Центров привлечения и подготовки волонтеров в каждом федеральном округе России, которые получат возможность активно участвовать в проведении Фестиваля. Участниками конкурса могут стать образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, некоммерческие организации, государственные учреждения, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества в РФ и работе с молодежью.