Губернатор Дмитрий Азаров накануне Дня России вручил землякам государственные награды

В преддверии Дня России в пятницу, 9 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды и поблагодарил заслуженных жителей региона за работу, направленную на развитие региона и всей страны в целом.

Участники специальной военной операции, ученые и преподаватели вузов, промышленники и аграрии, медицинские работники, сотрудники соцзащиты, учреждений культуры и спорта, многодетные родители удостоены знаков почета и уважения.

По мнению руководителя области, этот важнейший государственный праздник у каждого жителя страны вызывает особые чувства. "Время, прошедшее с начала специальной военной операции, стало временем единения российского народа, подъема патриотического духа наших граждан, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Жители Самарской области сегодня, как и 80 лет назад живут под лозунгом "Все для фронта, все для Победы", прилагают максимум усилий для того, чтобы обеспечить укрепление обороноспособности государства и опережающее развитие региона".

Вклад жителей региона в решение этих ключевых задач трудно переоценить, подчеркнул Дмитрий Азаров. "Я не перестаю восхищаться, как много среди моих земляков замечательных, талантливых, трудолюбивых, ответственных, по-настоящему неравнодушных людей - патриотов нашей Родины", - сказал губернатор.

Глава Самарской области уверен, что все вместе мы делаем одно важное дело - создаем благополучие нашего региона.

"А это важнейшая для нас миссия. Я искренне благодарю каждого из вас за работу и те достижения, которые есть у Самарской области благодаря вашему труду, - обратился Дмитрий Азаров к участникам церемонии вручения государственных наград. - Мы с вами, несмотря ни на какие трудности, продолжаем двигаться согласно выработанной вместе с жителями региона Стратегии долгосрочного развития Самарской области. Воплощать в жизнь самые смелые планы и идеи".

Слова признательности глава региона адресовал и тем, кто ежедневно стоит на страже культурного богатства, исторического наследия Самарской области, кто способствует сохранению самой главной традиции - "жить как одна большая, дружная, многонациональная семья".

Так, орденом Почета награждена артистка Самарского академического театра драмы им. М.Горького" Жанна Романенко. В настоящее время она участвует в шести спектаклях - "Лев зимой", "Все любят Памелу", "Шесть блюд из одной курицы", "Странная миссис Сэвидж", "Ladies` Night" и "Катапульта". Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что актриса самарской драмы, хорошо знакомая всем театральным критикам и любителям искусства, будет и дальше радовать новыми ролями в ярких спектаклях.

Глава региона поблагодарил всех, кто в непростое время защищает страну. Дмитрий Азаров вручил медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" и медали "За отвагу" сотрудникам Управления Росгвардии по Самарской области.

Отдельно губернатор поблагодарил земляков, которые оказывают поддержку армии и семьям бойцов. "Нами всеми движет чувство справедливости, стремление к добру, миру и порядку, любовь к своему Отечеству. И мы непременно сделаем все, чтобы наша страна всегда оставалась свободной и независимой, развивалась и процветала", - уверен Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что благодаря таким людям, их опыту и мудрости, трудолюбию и высокому служению Родине, не страшны никакие испытания. "Уверен, победа будет за нами! Вместе мы сможем сделать еще очень многое для нашей любимой самарской земли, для нашей великой Родины - России. Не сомневаюсь, что ваши знания, ваш опыт, ваш труд нам в этом помогут и в дальнейшем. У нас впереди еще много работы, но я верю, что все у нас получится", - обратился глава региона к землякам.

Накануне Дня России государственные награды получили 49 жителей Самарской области. За вклад в развитие отечественной медицины почетного звания "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" удостоен ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов. Он отметил, что эта награда является заслугой работы всего коллектива вуза.

"СамГМУ сегодня активно развивается. Все научные, инновационные решения успешно внедряются в систему здравоохранения. И я благодарен коллективу, в котором я имею честь работать, - отметил он. - Очень велика роль наставников, которые поддерживают нас и работают вместе с нами. Таким наставником - номер один в стране - является Геннадий Петрович Котельников. И не могу отметить роль губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и правительства региона, которые оказывают особое внимание поддержке науке, развитию системы здравоохранения. Сегодня продукция нашего вуза поставляется не только в медучреждения Самарской области, но и по всей стране, а также в другие страны мира".

Дмитрий Азаров добавил, что в сотрудничестве с СамГМУ планируется инновационная работа в сфере микробиологии, ортопедии, IT-медицины. "Это то, в чем сегодня силен наш медицинский университет и показывает лидерские позиции в стране", - подчеркнул губернатор и поблагодарил Александра Колсанова за работу, направленную на решение одной из главных задач - сохранение жизни и здоровья земляков, жителей страны.

Председатель региональной общественной организации "Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" Ирина Цветкова удостоена почетного звания "Заслуженный журналист Российской Федерации". Обращаясь к участникам церемонии награждения, она отметила, что каждый сидящий в зале - "глыба в своей профессии". Особые слова благодарности она выразила губернатора за поддержку творческих союзов региона.

Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко первым был награжден "Знаком отличия князя Григория Засекина". Эта региональная награда вручается за особые личные заслуги перед регионом в деле укрепления авторитета Самарской области и высокие достижения в развитии экономики, производства, науки, образования, культуры, и иные достижения во благо губернии.

"Эта награда имеет особый статус, она вручается людям, которые очень многое сделали для развития нашего региона. У Максима Борисовича Оводенко таких достижений много, всех не перечислить. Это и развитие производства, внедрение новых технологий, создание условий, когда наш знаменитый металлургический завод был на самых передовых позициях. И сегодня заделы, созданные десятки лет назад, до сих пор востребованы. Максим Борисович - первостроитель Металлурга, где вводилось новое жилье и социальные объекты. Он и сегодня ведет активную работу по патриотическому воспитанию. Отдельная благодарность за его общественную деятельность, вклад в развитие и поддержку наших Почетных граждан Самарской области. Он всегда приходит с новыми идеями и проектами, которые очень чутко улавливает от людей, которые рождаются в ходе обсуждения на площадке Клуба Почетных граждан Самарской области. Максим Борисович - настоящий патриот", - обратился Дмитрий Азаров к Герою Социалистического Труда.

"Благодаря тому, что у руководства нашей области такой губернатор, регион добился результатов и в промышленности, и в медицине, и в сельском хозяйстве, и в других отраслях", - отметил Максим Оводенко и поблагодарил Дмитрия Азарова за вклад в развитие самарской земли.