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Интернет Транспорт и связь

Tele2 назвала самые интернет-активные районы Самары и области

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 в Самарской области проанализировала пользовательскую активность в сети с начала года. Самарские абоненты продолжают наращивать объемы скачивания, трафик увеличился на 16% год к году, а разговорам по мобильному клиенты оператора уделяют в среднем около 9 часов в месяц.

За первый квартал 2023 года абоненты Tele2 в Самарской области использовали более 19,7 ПБ мобильного интернета, цифра сопоставима с онлайн-просмотром 3,5 миллионов трехчасовых фильмов формата Full HD. На одного абонента Tele2 приходится в среднем по 15,9 ГБ в месяц. Больше всего пользователи расходуют трафик в социальных сетях (до 30%) и видеосервисах (до 30%), а также для общения в мессенджерах и онлайн-шоппинга. Кроме того, аналитики оценили изменения пользовательского поведения в части голосовой активности, средняя продолжительность разговоров на одного абонента в месяц сейчас составляет больше 9 часов.

Самым интернет-продвинутым районом мегаполисов стал промышленный Ставропольский район, где абоненты Tele2 использовали 273 ТБ мобильного трафика в месяц. Вторым по активности в интернете стал Октябрьский район в Самаре, здесь потребовалось 195 ТБ. Замыкает тройку самых качающих замыкает Красноглинский район (132 ТБ). Из муниципальных районов области наиболее интернет-активным стал Волжский — здесь используют в среднем 137 ТБ в месяц. Также с число продвинутых попали Красноярский (92 ТБ) и Безенчукский (55 ТБ) районы.

По данным аналитиков Tele2, в связи с началом дачного сезона и летних каникул, объем мобильного трафика традиционно перераспределяется: снижается в среднем на 13% в крупных городах и увеличивается в сельской и пригородной местности.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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