Tele2 назвала самые интернет-активные районы Самары и области

Tele2 в Самарской области проанализировала пользовательскую активность в сети с начала года. Самарские абоненты продолжают наращивать объемы скачивания, трафик увеличился на 16% год к году, а разговорам по мобильному клиенты оператора уделяют в среднем около 9 часов в месяц.

За первый квартал 2023 года абоненты Tele2 в Самарской области использовали более 19,7 ПБ мобильного интернета, цифра сопоставима с онлайн-просмотром 3,5 миллионов трехчасовых фильмов формата Full HD. На одного абонента Tele2 приходится в среднем по 15,9 ГБ в месяц. Больше всего пользователи расходуют трафик в социальных сетях (до 30%) и видеосервисах (до 30%), а также для общения в мессенджерах и онлайн-шоппинга. Кроме того, аналитики оценили изменения пользовательского поведения в части голосовой активности, средняя продолжительность разговоров на одного абонента в месяц сейчас составляет больше 9 часов.

Самым интернет-продвинутым районом мегаполисов стал промышленный Ставропольский район, где абоненты Tele2 использовали 273 ТБ мобильного трафика в месяц. Вторым по активности в интернете стал Октябрьский район в Самаре, здесь потребовалось 195 ТБ. Замыкает тройку самых качающих замыкает Красноглинский район (132 ТБ). Из муниципальных районов области наиболее интернет-активным стал Волжский — здесь используют в среднем 137 ТБ в месяц. Также с число продвинутых попали Красноярский (92 ТБ) и Безенчукский (55 ТБ) районы.

По данным аналитиков Tele2, в связи с началом дачного сезона и летних каникул, объем мобильного трафика традиционно перераспределяется: снижается в среднем на 13% в крупных городах и увеличивается в сельской и пригородной местности.