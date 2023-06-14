билайн ускорил мобильный интернет в Замке Гарибальди

Мобильный оператор билайн расширил возможности 4G-сети в селе Хрящевка, где находится одна из ярких туристических достопримечательностей Самарской области — Замок Гарибальди. Благодаря проведенным техническим работам средние скорости интернета у многочисленных посетителей комплекса выросли почти на 20%.

Оригинальная архитектура Замка Гарибальди, сочетающая в себе элементы неоготики, Эпохи Возрождения и Викторианского стиля, ежегодно привлекает в Хрящевку тысячи гостей из разных регионов страны. Так, только за год* клиенты билайна потратили здесь более 120 ТБ мобильного интернет-трафика, что эквивалентно 106 млн загруженным фото в социальные сети.

Весной этого года билайн провел рефарминг, или перераспределение частот в пользу LTE, на базовых станциях, которые обслуживают территорию Замка Гарибальди и обеспечивают здесь хорошее покрытие. Теперь туристы, приезжающие сюда для того, чтобы на день попасть в Средневековье и примерить на себя образы отважных рыцарей и прекрасных дам, могут еще с большим комфортом пользоваться мобильными сервисами. В частности, технические работы позволили расширить емкость 4G-сети, а значит абоненты еще быстрее скачивают и отправляют тяжелые файлы.

Надежной связью и стабильной работой мобильного интернета билайн обеспечивает клиентов и в других, не менее популярных, туристических локациях Самарской области. Например, в старинном волжском селе — Ширяево, где располагается масштабный музейный комплекс, посвященный Илье Репину. В этом месте, где художник создал свою всемирно известную картину "Бурлаки на Волге", за год клиенты оператора скачали более 25 ТБ мобильного трафика*. А на живописной вершине "Шишка", части Жигулевских гор, откуда открывается прекрасный вид на Тольятти, туристы проговорили по сотовой связи почти 170 тысяч минут*.

"Наступление лета отмечается значительным ростом нагрузки на сеть не только у городских достопримечательностей, на прогулочных зонах набережной и в парках, но и в большинстве туристических локаций Самарской области. Поэтому мы стараемся подготовиться к отпускному сезону заранее, заблаговременно проводя технические работы. Замок Гарибальди уже давно пользуется популярностью у жителей и сейчас становится обязательным пунктом для посещения у тех, кто едет в Самару отдохнуть. Проведенный этой весной рефарминг позволит нашим абонентам даже при большом скоплении людей в режиме онлайн выкладывать фотографии со скульптурами рыцарей Круглого стола и отправлять видеосообщения с впечатлениями от уникальной атмосферы Средневековья, романтизма и таинственной готики", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

*В тексте используются данные внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за 2022–2023 гг. Подробнее на beeline.ru