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Интернет Транспорт и связь

билайн ускорил мобильный интернет в Замке Гарибальди

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мобильный оператор билайн расширил возможности 4G-сети в селе Хрящевка, где находится одна из ярких туристических достопримечательностей Самарской области — Замок Гарибальди. Благодаря проведенным техническим работам средние скорости интернета у многочисленных посетителей комплекса выросли почти на 20%.

Оригинальная архитектура Замка Гарибальди, сочетающая в себе элементы неоготики, Эпохи Возрождения и Викторианского стиля, ежегодно привлекает в Хрящевку тысячи гостей из разных регионов страны. Так, только за год* клиенты билайна потратили здесь более 120 ТБ мобильного интернет-трафика, что эквивалентно 106 млн загруженным фото в социальные сети.

Весной этого года билайн провел рефарминг, или перераспределение частот в пользу LTE, на базовых станциях, которые обслуживают территорию Замка Гарибальди и обеспечивают здесь хорошее покрытие. Теперь туристы, приезжающие сюда для того, чтобы на день попасть в Средневековье и примерить на себя образы отважных рыцарей и прекрасных дам, могут еще с большим комфортом пользоваться мобильными сервисами. В частности, технические работы позволили расширить емкость 4G-сети, а значит абоненты еще быстрее скачивают и отправляют тяжелые файлы.

Надежной связью и стабильной работой мобильного интернета билайн обеспечивает клиентов и в других, не менее популярных, туристических локациях Самарской области. Например, в старинном волжском селе — Ширяево, где располагается масштабный музейный комплекс, посвященный Илье Репину. В этом месте, где художник создал свою всемирно известную картину "Бурлаки на Волге", за год клиенты оператора скачали более 25 ТБ мобильного трафика*. А на живописной вершине "Шишка", части Жигулевских гор, откуда открывается прекрасный вид на Тольятти, туристы проговорили по сотовой связи почти 170 тысяч минут*.

"Наступление лета отмечается значительным ростом нагрузки на сеть не только у городских достопримечательностей, на прогулочных зонах набережной и в парках, но и в большинстве туристических локаций Самарской области. Поэтому мы стараемся подготовиться к отпускному сезону заранее, заблаговременно проводя технические работы.  Замок Гарибальди уже давно пользуется популярностью у жителей и сейчас становится обязательным пунктом для посещения у тех, кто едет в Самару отдохнуть. Проведенный этой весной рефарминг позволит нашим абонентам даже при большом скоплении людей в режиме онлайн выкладывать фотографии со скульптурами рыцарей Круглого стола и отправлять видеосообщения с впечатлениями от уникальной атмосферы Средневековья, романтизма и таинственной готики", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
*В тексте используются данные внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за 2022–2023 гг. Подробнее на beeline.ru

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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