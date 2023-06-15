Дмитрий Азаров договорился о строительстве в Самарской области завода по производству сжиженного природного газа

В четверг, 15 июня, в продолжение деловой программы делегации Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Азаров провел ряд встреч, в рамках которых были подписаны соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.

Глава региона подписал соглашение с председателем совета директоров ООО "Газпром СПГ Технологии" Алексеем Кахидзе о создании в Самарской области к концу 2026 года завода по производству сжиженного природного газа. Проект предполагает строительство здания комплекса по сжижению природного газа, инженерной инфраструктуры, а также инженерных сетей. Инвестиции в проект составят порядка 4 млрд рублей.

"Наше давнее сотрудничество с Газпромом в целом имеет очень много направлений, - отметил Дмитрий Азаров. - Это и производство, и сбыт, и программа газификации и догазификации, а также программа поддержки социальных проектов Самарской области. Мы расширяем наше сотрудничество и сегодня заключили соглашение о строительстве нового производства по сжижению газа. Я рад, что Самарская область принимает этот инвестиционный проект. Мы создадим все условия для того, чтобы он был реализован успешно".

По словам Алексея Кахидзе, Самарская область для реализации проекта выбрана не случайно. "Нам всячески помогают. Все документы по земле и остальные разрешения мы получили, в настоящий момент приступили к проектированию. Постараемся не подвести губернию", - прокомментировал он.

Напомним, в первой половине сегодняшнего дня губернатор подписал соглашения, предполагающие инвестиции в регион более 35 млрд рублей, с компанией "Транспорт будущего", ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", крупнейшим российским ритейлером X5 Group. Благодаря реализации проектов по данным соглашениям в области будет открыто порядка 3800 новых рабочих мест.