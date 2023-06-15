16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров договорился о строительстве в Самарской области завода по производству сжиженного природного газа Первые соглашения Самарской области на ПМЭФ принесут региону 35 млрд рублей инвестиций Дмитрий Азаров и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве Самарской области со Сбербанком Губернатор Дмитрий Азаров и президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве Самарская область заключит соглашение о сотрудничестве с одной из провинций Ирана

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров договорился о строительстве в Самарской области завода по производству сжиженного природного газа

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 15 июня, в продолжение деловой программы делегации Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Азаров провел ряд встреч, в рамках которых были подписаны соглашения о реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона.

Фото: Светлана Осьмачкина

Глава региона подписал соглашение с председателем совета директоров ООО "Газпром СПГ Технологии" Алексеем Кахидзе о создании в Самарской области к концу 2026 года завода по производству сжиженного природного газа. Проект предполагает строительство здания комплекса по сжижению природного газа, инженерной инфраструктуры, а также инженерных сетей. Инвестиции в проект составят порядка 4 млрд рублей.

"Наше давнее сотрудничество с Газпромом в целом имеет очень много направлений, - отметил Дмитрий Азаров. - Это и производство, и сбыт, и программа газификации и догазификации, а также программа поддержки социальных проектов Самарской области. Мы расширяем наше сотрудничество и сегодня заключили соглашение о строительстве нового производства по сжижению газа. Я рад, что Самарская область принимает этот инвестиционный проект. Мы создадим все условия для того, чтобы он был реализован успешно".

По словам Алексея Кахидзе, Самарская область для реализации проекта выбрана не случайно. "Нам всячески помогают. Все документы по земле и остальные разрешения мы получили, в настоящий момент приступили к проектированию. Постараемся не подвести губернию", - прокомментировал он.

Напомним, в первой половине сегодняшнего дня губернатор подписал соглашения, предполагающие инвестиции в регион более 35 млрд рублей, с компанией "Транспорт будущего", ООО "Тольяттинский комбинат пищевых продуктов", крупнейшим российским ритейлером X5 Group. Благодаря реализации проектов по данным соглашениям в области будет открыто порядка 3800 новых рабочих мест.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2