ПроШкола и правительство Самарской области подписали концессионное соглашение о строительстве IT-кампуса

Делегация Самарской области, возглавляемая губернатором Дмитрием Азаровым, продолжает работать на Петербургском международном экономическом форуме. В пятницу, 16 июня, было подписано концессионное соглашение о создании международного межвузовского IT-кампуса в Самаре на 5000 мест.
В присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова подписи под документом поставили исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор управляющей компании ООО "ПроКампус № 1" - ООО "ПроШкола" Алиса Денисова и первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Напомним, по поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в стране появится 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства.
На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания пяти концессионных соглашений по проектам, отобранным в рамках второй очереди конкурса по созданию сети современных кампусов.
Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил: "Один из девизов ПМЭФ этого года - "Объединим усилия во имя будущих поколений" - как нельзя лучше характеризует работу по созданию студенческих кампусов мирового уровня. Напомню, на разных стадиях реализации сейчас находятся 17 проектов в разных уголках страны. Эта масштабная и амбициозная задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным, решается только совместными усилиями государства, бизнеса, научного и экспертного сообщества. И заключение концессионных соглашений сегодня - пример такого успешного взаимодействия".
Концепция создания в Самарской области международного межвузовского кампуса на
5 тыс. мест IT-направления в связке с авиакосмическими, автомобильными, медицинскими, строительными и другими специальностями разрабатывалась под руководством Дмитрия Азарова.
В прошлом году глава региона представил проект президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой. Благодаря системной работе региональной команды проект стал одним из 9 проектов-победителей второго конкурсного отбора Минобрнауки России на создание современных кампусов, в котором участвовали 39 проектов. Кампус в Самаре будет построен в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты" с применением механизма концессионных соглашений.
Общий объем инвестиций на стадии создания кампуса - 35 млрд руб., из них 11,44 млрд руб. - средства капитального гранта (преимущественно из федерального бюджета), 23,5 млрд руб. - средства, которые привлечет концессионер из внебюджетных источников. Эксплуатация кампуса и возмещение инвестиций рассчитано на 20 лет. Ввод кампуса в эксплуатацию планируется в 2027 году.
"Регионы второй волны отбора уже менее чем через год после победы в конкурсе вышли на этап подписания концессионных соглашений. Сегодняшнее событие - один из показателей ответственного отношения и заинтересованности региона в создании нового современного кампуса - точки притяжения талантливой молодежи и драйвера развития науки и образования", - отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Без региона кампус не построить. Здесь мы видим динамичное движение на старте. Очень важно эту динамику в Самаре сохранить на каждом этапе. Потому что Самара у нас один из студенческих городов, один из центров опережающего научно-технологического развития страны", - добавил министр.
Создание такого мощного образовательного центра призвано способствовать не только развитию научной мысли, но и привлечению и удержанию в регионе одаренных молодых людей из других регионов страны и стран зарубежья.
"Мы долгие годы мечтали о создании такого передового межвузовского пространства. Но не просто мечтали, а - делали. И теперь мечта обретает реальные очертания. Мы привлекаем в этот проект серьезные инвестиции. Создание кампуса - это не про строительство стен. Это про выбор направления развития региона, про формирование творческих научных коллективов, про успешные стартапы и новые технологии", - отметил Дмитрий Азаров.
"Проект создания международного межвузовского кампуса IТ-направления в Самаре, на наш взгляд, является одним из наиболее проработанных в госпрограмме создания инновационной образовательной среды. Это результат тесной работы команд ВЭБ.РФ и Прокампус, Сбера и региона. И мы считаем, что этот проект одним из первых может претендовать на получение государственной поддержки и проектного финансирования. Кампус будет рассчитан на 5 тыс. мест, он создается в интересах студентов и педагогов ведущих вузов Самары, ключевой - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, где готовят кадры для ракетно-космической отрасли России", - комментирует заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.
На площади 17 Га рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена" разместят корпуса для студентов и преподавателей, учебно-образовательный корпус с современными высокотехнологичными аудиториями и лабораториями, спортивные объекты, сервисные точки, магазины, подземный паркинг.
"Кампус - это целый студенческий мир, инновационная среда со своей атмосферой. Наша задача - не просто построить учебные корпуса и хорошее общежитие, а создать возможности для проведения научных исследований и экспериментальных разработок в университетах, возможность взаимодействия с индустриальными партнёрами, выстроить производственную инфраструктуру вузов, чтобы из стен кампуса выходили готовые специалисты, способные сразу включиться в работу по профессии. ВЭБ.РФ совместно с ПАО "Сбербанк" уже финансирует на территории Самарской области 6 проектов по созданию школ в модели концессионных соглашений. На примере кампуса в Самаре при поддержке Минобрнауки России совместно с ПАО "Сбербанк" рассматриваем возможность применения Фабрики проектного финансирования и организации работы синдиката финансирующих организаций под управлением ВЭБ.РФ", - отмечает исполнительный директор Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова.
Кампус также станет драйвером развития прилегающей к стадиону территории. Вокруг предполагается формирование нового современного центра Самары, возведение жилого сектора площадью свыше 300 тыс. кв. м, создание социальной инфраструктуры и комфортной городской среды.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
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