Анастасия Павлюченкова полностью пропустит сезон на траве

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова рассказала, что ей не удалось получить уайлд-кард для выступлений на травяных турнирах в этом сезоне, вследствие чего эту часть соревнований спортсменка будет вынуждена пропустить, сообщает championat.com. Также теннисистка не выступит на Уимблдоне, так как уже использовала защищенный рейтинг в Австралии и Франции.
"Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу траву. К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга, и я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищенных рейтинга "Большого шлема" на Australian Open и на "Ролан Гаррос", что означает, что я не смогу участвовать в Уимблдоне.
Это большое разочарование для меня, но я сосредоточусь на турнирах меньшей категории, проходящих в июле на грунте, подготовлюсь к оставшемуся сезону и, надеюсь, смогу пробиться в основную сетку US Open.
До скорой встречи и огромное спасибо за вашу поддержку!" — написала Павлюченкова в социальных сетях.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!