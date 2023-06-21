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билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кэшбэком 10% билайн ускорил мобильный интернет в Замке Гарибальди Tele2 назвала самые интернет-активные районы Самары и области Интернет-портал Карты жителя Самарской области отметил второй день рождения Карьеру в ИТ лучше начинать в крупной компании

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билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кэшбэком 10%

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном приложении билайна появилась витрина видеоигр — это один из самых простых и выгодных способов приобретать популярные тайтлы, находясь в России. Теперь клиенты мобильного оператора могут выбирать игры из магазинов Steam, Epic Games, Wargaming.Net, Ubisoft Connect и других, получая за каждую покупку кешбэк в размере 10% на баланс своего телефона.

Фото: freepik.com

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Перейти на витрину можно по ссылке.

Уже доступно свыше 3000 игр, витрина постоянно пополняется новыми тайтлами. Здесь можно найти самые свежие и ожидаемые игры, например, уже доступен предзаказ одного из главных хитов 2023 года — Mortal Kombat 1. Реализация этого проекта стала возможна благодаря сотрудничеству билайна с платформой Appsell, специализирующейся на дистрибуции цифровых продуктов и сервисов.

С запуском витрины в мобильном приложении билайна игровой мир становится еще ближе и доступнее для всех российских геймеров.

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Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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