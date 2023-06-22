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Литература Культура

В "Новом пространстве" презентуют сборник самарских авторов "Дорога к себе"

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 июня, в 14:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной научной библиотеки состоится презентация сборника самарских авторов "Дорога к себе".

На страницах необычного издания литераторы, журналисты, ученые, работники музеев и библиотек размышляют о традициях преемственности поколений в культуре, искусстве, образовании и воспитании в Самарской области.

Автор идеи проекта и редактор сборника — заслуженный работник культуры РФ, председатель правления Самарского филиала Российского фонда культуры Елена Маргина.

В мероприятии примут участие авторы и герои сборника, преподаватели и студенты вузов.

Концертная программа мероприятия подготовлена артистами Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, Самарского театра кукол, Академического хора Самарского университета VIVAT, студентами Самарского государственного института культуры.

Вход на презентацию свободный.

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