В Софийском соборе Самары встретят мощи святых

В Софийском соборе Самары (ул. Соколова, 1а) 23 июня в 16:30 состоится встреча мощей святого равноапостольного князя Владимира, святой равноапостольной княгини Ольги (в крещении Елены), благоверного князя Ярослава Мудрого. Об этом сообщает пресс-служба Самарской епархии.

Кроме того, в этот же день состоится встреча мощей святого великомученика Димитрия Солунского.

В храме ежедневно будут служиться молебны: после Божественной Литургии; в 15:00 (молебен с акафистом); после вечернего богослужения.