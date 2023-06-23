На берегу Северного Ледовитого океана мобильный трафик в сети билайн вырос на 75%

В суровых арктических условиях на полуострове Гыдан билайн построил сеть на территории более 800 кв.км. Спустя год с небольшим после полного завершения проекта компания отмечает кратный рост и общего потребления мобильного интернет-трафика, и продолжительности разговоров по голосовой связи.

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Строительство сети на полуострове велось в сложнейших условиях. Оборудование завозилось ледоколом по Северному Ледовитому океану через Архангельск, а доставка технических специалистов к месту строительно-монтажных работ осуществлялась вертолетом по заранее согласованному графику. При развертывании телекоммуникационной инфраструктуры оператор использовал специальное оборудование, работающее даже в крайне низкие температуры и при низком давлении, а также способное выдерживать сильнейшую ветровую нагрузку.

билайн стал первым и пока единственным оператором, покрывающим голосовой связью и 4G-интернетом Салмановское месторождение и аэропорт "Утренний" на полуострове Гыдан. И сегодня сеть оператора помогает создавать более комфортные условия труда в Заполярье для вахтовиков. Абоненты билайна могут поддерживать связь с близкими, оперативно решать рабочие вопросы и получать статус по текущим производственным процессам в онлайн-режиме.

Стоит отметить, что по итогам первого года* с момента полного запуска сети, рост общего объема интернет-трафика составил почти 75%. Общение через традиционные звонки также продолжает быть востребованным у вахтовиков: продолжительность всех голосовых разговоров за месяц превышает более 3 млн минут**.

"Строить сеть в удаленных и труднодоступных местах — это одновременно сложно и интересно. Экспертиза специалистов билайна и технологичное оборудование позволяют разворачивать сеть в довольно экстремальных погодных условиях и иметь широкую зону покрытия. В рамках данного проекта базовые станции транспортировались не только по суше, но и по воде. А наши сотрудники вели работы и при штормовом ветре в 31 м/с, и при экстремально низком атмосферном давлении. В результате обеспечены связью и 4G-интернетом терминал аэропорта "Утренний" и крупнейшее месторождение на Гыданском полуострове", — комментирует Артем Соверов, директор Сургутского отделения билайн.

Напомним, в январе 2020 года билайн успешно вывел в эфир первую станцию стандарта LTE на Гыданском полуострове, и за два года сеть на нефтегазовом месторождении Салмановское (Утреннее), в аэропорту и вахтовом поселке запустилась в полном объеме.

* по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" при сравнении периодов декабрь 2021 г. — декабрь 2022 г.

** по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за март 2023 г.