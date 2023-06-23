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Интернет Транспорт и связь

На берегу Северного Ледовитого океана мобильный трафик в сети билайн вырос на 75%

АРХАНГЕЛЬСК. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суровых арктических условиях на полуострове Гыдан билайн построил сеть на территории более 800 кв.км. Спустя год с небольшим после полного завершения проекта компания отмечает кратный рост и общего потребления мобильного интернет-трафика, и продолжительности разговоров по голосовой связи.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Строительство сети на полуострове велось в сложнейших условиях. Оборудование завозилось ледоколом по Северному Ледовитому океану через Архангельск, а доставка технических специалистов к месту строительно-монтажных работ осуществлялась вертолетом по заранее согласованному графику. При развертывании телекоммуникационной инфраструктуры оператор использовал специальное оборудование, работающее даже в крайне низкие температуры и при низком давлении, а также способное выдерживать сильнейшую ветровую нагрузку.

билайн стал первым и пока единственным оператором, покрывающим голосовой связью и 4G-интернетом Салмановское месторождение и аэропорт "Утренний" на полуострове Гыдан. И сегодня сеть оператора помогает создавать более комфортные условия труда в Заполярье для вахтовиков. Абоненты билайна могут поддерживать связь с близкими, оперативно решать рабочие вопросы и получать статус по текущим производственным процессам в онлайн-режиме.

Стоит отметить, что по итогам первого года* с момента полного запуска сети, рост общего объема интернет-трафика составил почти 75%. Общение через традиционные звонки также продолжает быть востребованным у вахтовиков: продолжительность всех голосовых разговоров за месяц превышает более 3 млн минут**.

"Строить сеть в удаленных и труднодоступных местах — это одновременно сложно и интересно. Экспертиза специалистов билайна и технологичное оборудование позволяют разворачивать сеть в довольно экстремальных погодных условиях и иметь широкую зону покрытия. В рамках данного проекта базовые станции транспортировались не только по суше, но и по воде. А наши сотрудники вели работы и при штормовом ветре в 31 м/с, и при экстремально низком атмосферном давлении. В результате обеспечены связью и 4G-интернетом терминал аэропорта "Утренний" и крупнейшее месторождение на Гыданском полуострове", — комментирует Артем Соверов, директор Сургутского отделения билайн. 

Напомним, в январе 2020 года билайн успешно вывел в эфир первую станцию стандарта LTE на Гыданском полуострове, и за два года сеть на нефтегазовом месторождении Салмановское (Утреннее), в аэропорту и вахтовом поселке запустилась в полном объеме.

* по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" при сравнении периодов декабрь 2021 г.  — декабрь 2022 г. 
** по данным внутренней аналитики ПАО "ВымпелКом" за март 2023 г. 

 

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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