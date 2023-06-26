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Губернатор Власть и политика

В Самарской области на заседании оперативного штаба обсудили вопросы охраны общественного порядка

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 июня, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание оперативного штаба Самарской области по реализации мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.

В заседании приняли участие руководители территориальных подразделений силовых ведомств, прокуратуры, Министерства обороны, а также главы муниципальных образований региона. На заседании рассмотрен вопрос "О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности на  территории Самарской области".

В целях принятия мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности по итогам заседания оперативным штабом принято решение ограничить до особого распоряжения проведение публичных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также публичных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством о  выборах и референдумах.

Выписка из протокола заседания оперативного штаба размещена на сайте правительства Самарской области в разделе "Официальное опубликование".

В соответствии с пунктом 8 Указа президента РФ № 757 решение оперативного штаба является обязательным для исполнения всеми органами власти, работающими на территории Самарской области, иными органами и организациями, а также гражданами, зарегистрированными в регионе или находящимися на его территории.

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