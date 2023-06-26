В Самарской области на заседании оперативного штаба обсудили вопросы охраны общественного порядка

В понедельник, 26 июня, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова состоялось заседание оперативного штаба Самарской области по реализации мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.
В заседании приняли участие руководители территориальных подразделений силовых ведомств, прокуратуры, Министерства обороны, а также главы муниципальных образований региона. На заседании рассмотрен вопрос "О дополнительных мерах по обеспечению общественной безопасности на территории Самарской области".
В целях принятия мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности по итогам заседания оперативным штабом принято решение ограничить до особого распоряжения проведение публичных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых органами государственной власти Самарской области, органами местного самоуправления и подведомственными им организациями, а также публичных мероприятий, проводимых в соответствии с законодательством о выборах и референдумах.
Выписка из протокола заседания оперативного штаба размещена на сайте правительства Самарской области в разделе "Официальное опубликование".
В соответствии с пунктом 8 Указа президента РФ № 757 решение оперативного штаба является обязательным для исполнения всеми органами власти, работающими на территории Самарской области, иными органами и организациями, а также гражданами, зарегистрированными в регионе или находящимися на его территории.
Последние комментарии
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