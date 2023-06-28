Дмитрий Азаров поздравил самарцев с праздником Курбан-байрам

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам.
"Уважаемые земляки!
Поздравляю всех мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам!
Это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам и всем нам о преданности человека Богу, о милосердии Всевышнего, о важности уважения к ближнему и оказания помощи друг другу. Именно эти ценности помогают преодолеть любые трудности, достойно пройти переломные этапы истории.
Курбан-байрам отмечают представители разных народностей. Для многонациональной Самарской области это большой общий праздник добра, братства и духовного совершенствования.
Давние и прочные связи между исполнительной властью региона и мусульманской общиной области служат объединению всех самарских мусульман, развитию межнационального и межконфессионального диалога. Совместные заботы и праздники помогают укреплять народное единство, создавать условия для гармоничного развития подрастающего поколения.
Все это играет крайне важную роль в решении стоящих перед нами задач, направленных на укрепление государства, повышение устойчивости экономики и уровня благосостояния людей. Только вместе мы сможем и впредь делать нашу Россию сильнее и краше.
От всей души желаю всем в эти праздничные для мусульман дни крепкого здоровья, счастья, общей, объединяющей всех нас радости и всего самого доброго!", — говорится в поздравительном адресе.
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