Сеть "Газпромнефть" открыла первую интерактивную АЗС в Самарской области

Цифровые решения АЗС сети "Газпромнефть" на федеральной трассе М-5 "Урал" знакомят жителей региона с новым современным форматом дорожного сервиса.
Медиаэкраны, оформляющие экстерьер и интерьер станции на 1042 км скоростной магистрали "Москва — Челябинск", используются для непрерывной коммуникации с клиентами. Они транслируют полезную информацию о работе АЗС, товарах и услугах для автомобилистов, погоде и ситуации на дорогах.
В числе современных популярных цифровых сервисов, ускоряющих обслуживание, — онлайн-заправка и покупка кофе через мобильное приложение сети "Газпромнефть".
На АЗС одновременно могут заправляться 8 автомобилей. Доступны бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичные G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ (СУГ) производства заводов "Газпром нефти".
Оплатить заправку можно по системе постоплаты, что сокращает время пребывания на автозаправочной станции вдвое.
Новая АЗС сети имеет высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и предиктивное управление в режиме онлайн. Оборудование АЗС подключено к единому мониторинговому центру, который непрерывно отслеживает его параметры, а также контролирует сохранность качества и точность отпуска топлива. Внедренная на АЗС технология безоператорного приема нефтепродуктов обеспечивает работу станции без остановки реализации отдельных видов топлива.
Для удобства автомобилистов на заправке работают кафе и магазин, где представлено более 1300 наименований товаров и 200 блюд и напитков, в том числе под собственной торговой маркой и марками местных производителей. Любой заказ можно взять в удобной упаковке на вынос.
На АЗС представлена расширенная зона самообслуживания с двумя автоматическими кофемашинами, подключенными к системе удаленного централизованного управления. Это позволяет устанавливать единые настройки рецептуры и поддерживать заданный уровень качества кофе во всех регионах присутствия сети.
Комплекс дорожного сервиса дополняют бесплатные услуги: пункт подкачки шин, Wi-Fi, возможность помыть стекла, зеркала и номерные знаки.
"Первая в Самарской области цифровая АЗС — девятая по счету автозаправочная станция сети "Газпромнефть" на магистрали М-5 "Урал". Новая высокотехнологичная АЗС в интерактивном формате построена в рамках стратегии развития сети на федеральных автодорогах. Уверен, что новая АЗС с широким перечнем услуг, увеличенной зоной отдыха и большим ассортиментом нетопливных товаров будет востребована для посещения автомобилистами", — отметил руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в России Олег Кузьменков.
Более 1480 АЗС сети "Газпромнефть" работают в 49 регионах России, более 1222 из них — с кафе и магазинами, где можно с комфортом отдохнуть, вкусно перекусить и приобрести необходимые товары широкого ассортимента. В Самарской области расположены 20 станций сети. На каждой АЗС действует программа лояльности "Нам по пути", бонусами которой можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары. Подробную информацию можно уточнить в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть", доступном для Android и iOS.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.