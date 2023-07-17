Сеть "Газпромнефть" открыла первую интерактивную АЗС в Самарской области

Цифровые решения АЗС сети "Газпромнефть" на федеральной трассе М-5 "Урал" знакомят жителей региона с новым современным форматом дорожного сервиса.

Медиаэкраны, оформляющие экстерьер и интерьер станции на 1042 км скоростной магистрали "Москва — Челябинск", используются для непрерывной коммуникации с клиентами. Они транслируют полезную информацию о работе АЗС, товарах и услугах для автомобилистов, погоде и ситуации на дорогах.

В числе современных популярных цифровых сервисов, ускоряющих обслуживание, — онлайн-заправка и покупка кофе через мобильное приложение сети "Газпромнефть".

На АЗС одновременно могут заправляться 8 автомобилей. Доступны бензины АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичные G-Drive 95 и G-Drive 100, а также дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ (СУГ) производства заводов "Газпром нефти".

Оплатить заправку можно по системе постоплаты, что сокращает время пребывания на автозаправочной станции вдвое.

Новая АЗС сети имеет высокий уровень автоматизации бизнес-процессов и предиктивное управление в режиме онлайн. Оборудование АЗС подключено к единому мониторинговому центру, который непрерывно отслеживает его параметры, а также контролирует сохранность качества и точность отпуска топлива. Внедренная на АЗС технология безоператорного приема нефтепродуктов обеспечивает работу станции без остановки реализации отдельных видов топлива.

Для удобства автомобилистов на заправке работают кафе и магазин, где представлено более 1300 наименований товаров и 200 блюд и напитков, в том числе под собственной торговой маркой и марками местных производителей. Любой заказ можно взять в удобной упаковке на вынос.

На АЗС представлена расширенная зона самообслуживания с двумя автоматическими кофемашинами, подключенными к системе удаленного централизованного управления. Это позволяет устанавливать единые настройки рецептуры и поддерживать заданный уровень качества кофе во всех регионах присутствия сети.

Комплекс дорожного сервиса дополняют бесплатные услуги: пункт подкачки шин, Wi-Fi, возможность помыть стекла, зеркала и номерные знаки.

"Первая в Самарской области цифровая АЗС — девятая по счету автозаправочная станция сети "Газпромнефть" на магистрали М-5 "Урал". Новая высокотехнологичная АЗС в интерактивном формате построена в рамках стратегии развития сети на федеральных автодорогах. Уверен, что новая АЗС с широким перечнем услуг, увеличенной зоной отдыха и большим ассортиментом нетопливных товаров будет востребована для посещения автомобилистами", — отметил руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в России Олег Кузьменков.

Более 1480 АЗС сети "Газпромнефть" работают в 49 регионах России, более 1222 из них — с кафе и магазинами, где можно с комфортом отдохнуть, вкусно перекусить и приобрести необходимые товары широкого ассортимента. В Самарской области расположены 20 станций сети. На каждой АЗС действует программа лояльности "Нам по пути", бонусами которой можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары. Подробную информацию можно уточнить в мобильном приложении "АЗС Газпромнефть", доступном для Android и iOS.