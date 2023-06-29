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На Грушинской поляне восстановили разрушенные вандалами детскую площадку и перерубленный шланг подачи воды Стартовала регистрация на Всемирный фестиваль молодежи-2024 В Самарской области назвали победителя конкурса "Воспитатель года-2023" Авито запустил индекс для оценки рынка труда Бригада спецназа из Тольятти награждена орденом Кутузова

Общество

На Грушинской поляне восстановили разрушенные вандалами детскую площадку и перерубленный шланг подачи воды

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организаторы 50-го юбилейного Грушинского фестиваля обратились к участникам и гостям с просьбой не допускать случаев вандализма по отношению к обновленной инфраструктуре Поляны, беречь то, что сделано для их комфорта.

28 июня, за сутки до официального открытия 50-го юбилейного Грушинского фестиваля, на детской площадке была сломана качалка на пружине "Пчелка", а в месте набора воды был варварски перерублен шланг. К утру 29 июня все повреждения восстановлены, и фестивальная поляна готова к встрече гостей.

Напомним, в преддверии юбилейного фестиваля была разработана концепция развития инфраструктуры единого пространства Поляны на Мастрюковских озерах. На сегодняшний  день сделан капитальный ремонт и продление лестничного спуска.

Для удобства нахождения на поляне установлена навигация, выполнена реконструкция амфитеатра, приобретены и установлены 2 понтонных моста, благоустроены места для набора воды, оборудована детская площадка, благоустроены пешеходные тропы, освещены понтонных мосты, лестничный спуска и пешеходные тропы.

Многие жители региона принимали участие в обсуждении будущей концепции Мастрюковских озер - это говорит о неравнодушии наших жителей, об их стремлении жить в красивом благоустроенном городе и регионе. И любой акт вандализма - не просто материальный урон, это неуважение к тем людям, которые любят и берегут свой город.

"Очень приятно, что люди возмущены произошедшим не меньше чем мы. Организовывая юбилейный Грушинский фестиваль  мы старались удивить и порадовать наших гостей. И мы надеемся, что встретим ответное понимание. Благоустроенная зона отдыха должна радовать гостей фестиваля. В настоящий момент все разрушенные объекты восстановлены и могут снова служить гостям нашего фестиваля. А мы надеемся, что гости будут бережно относиться к инфраструктуре поляны ", - отметила директор всероссийского фестиваля Анна Шарафиева.

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