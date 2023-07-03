Реготделение ЛДПР выдвинет на выборы губернатора Александра Степанова

Кандидатом от ЛДПР на предстоящих в сентябре выборах губернатора Самарской области станет депутат губернской думы Александр Степанов. Он был выдвинут на отчётно-выборной конференции регионального отделения ЛДПР, прошедшей 1 июня.
Как сообщает реготделение, кандидатуру Степанова, который уже участвовал в выборах губернатора в 2018 г., набрав 5,72%, единогласно поддержали 20 делегатов.
Помимо кандидата в губернаторы, 1 июля в ЛДПР утвердили списки кандидатов для выдвижения в думы и собрания представителей городов и районов Самарской области, которые, как и губернаторские, пройдут 10 сентября. ЛДПР выдвигает своих кандидатов по всем округам Самары и Тольятти, на довыборах в Октябрьский райсовет, Сызрань и др.
Отмечается, что самарский депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев в этот предвыборный цикл является в ЛДПР куратором всех выборов, в которых партия принимает участие по всей стране.
Ранее со своим кандидатом на выборах губернатора определилась КПРФ - им стал первый секретарь Самарского обкома партии Алексей Лескин. В 2018 г. он также участвовал в кампании, набрав 9,99%.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!