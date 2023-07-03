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Реготделение ЛДПР выдвинет на выборы губернатора Александра Степанова

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кандидатом от ЛДПР на предстоящих в сентябре выборах губернатора Самарской области станет депутат губернской думы Александр Степанов. Он был выдвинут на отчётно-выборной конференции регионального отделения ЛДПР, прошедшей 1 июня.

Как сообщает реготделение, кандидатуру Степанова, который уже участвовал в выборах губернатора в 2018 г., набрав 5,72%, единогласно поддержали 20 делегатов.

Помимо кандидата в губернаторы, 1 июля в ЛДПР утвердили списки кандидатов для выдвижения в думы и собрания представителей городов и районов Самарской области, которые, как и губернаторские, пройдут 10 сентября. ЛДПР выдвигает своих кандидатов по всем округам Самары и Тольятти, на довыборах в Октябрьский райсовет, Сызрань и др.

Отмечается, что самарский депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев в этот предвыборный цикл является в ЛДПР куратором всех выборов, в которых партия принимает участие по всей стране.

Ранее со своим кандидатом на выборах губернатора определилась КПРФ - им стал первый секретарь Самарского обкома партии Алексей Лескин. В 2018 г. он также участвовал в кампании, набрав 9,99%.

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