Михаил Маряхин станет кандидатом от СРПЗП на предстоящих выборах губернатора Самарской области

Самарское региональное отделение партии "Справедливая Россия - патриоты за правду" (СРПЗП) тайным голосованием выдвинуло председателя Совета реготделения Михаила Маряхина на выборы губернатора Самарской области.

Решение принято единогласно на прошедшей 1 июля конференции регоделения, сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, выборы губернатора Самарской области состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее своих кандидатов назвали КПРФ и ЛДПР, выдвинувшие соответственно Алексея Лескина и Александра Степанова.