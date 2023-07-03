Михаил Маряхин станет кандидатом от СРПЗП на предстоящих выборах губернатора Самарской области

Самарское региональное отделение партии "Справедливая Россия - патриоты за правду" (СРПЗП) тайным голосованием выдвинуло председателя Совета реготделения Михаила Маряхина на выборы губернатора Самарской области.
Решение принято единогласно на прошедшей 1 июля конференции регоделения, сообщили в пресс-службе партии.
Напомним, выборы губернатора Самарской области состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее своих кандидатов назвали КПРФ и ЛДПР, выдвинувшие соответственно Алексея Лескина и Александра Степанова.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!