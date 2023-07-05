В Самаре до 30 июля перекроют участок ул. Фрунзе

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Из-за регламентных работ на Самарском мосту с 5 по 30 июля будет перекрыто движение по улице Фрунзе от улицы Крупской до Шоссейной. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Самарской области.