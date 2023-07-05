У браконьеров в Челно-Вершинском районе изъяли оружие, тепловизор и квадроцикл

В понедельник, 3 июля, в 23:40 на территории охотничьего угодья в Челно-Вершинском районе были пойманы двое граждан с охотничьими огнестрельными ружьями.

Браконьеров поймали сотрудники департамент охоты и рыболовства Самарской области совместно с егерями Управления охотничьих и водных биологических ресурсов.

"Граждане, в нарушение требования Правил охоты, находились на территории угодья на многофункциональном квадроцикле марки CF MOTO 800, с расчехленными, заряженными, имеющими патроны в патроннике охотничьими огнестрельными ружьями модели МР-155 калибра 12×76, а также карабином иностранной модели Меркель SR 1 калибра 30-06, оснащенным приспособлением для бесшумной стрельбы и тепловизионным прицелом", — отмечается в сообщении.

О происшедшем незамедлительно было сообщено в дежурную часть территориального отдела внутренних дел.

На браконьеров составили два протокола об административном нарушении, а также изъяли оба огнестрельных охотничьих ружья, шесть патронов, тепловизор и квадроцикл.