У браконьеров в Челно-Вершинском районе изъяли оружие, тепловизор и квадроцикл

В понедельник, 3 июля, в 23:40 на территории охотничьего угодья в Челно-Вершинском районе были пойманы двое граждан с охотничьими огнестрельными ружьями.
Браконьеров поймали сотрудники департамент охоты и рыболовства Самарской области совместно с егерями Управления охотничьих и водных биологических ресурсов.
"Граждане, в нарушение требования Правил охоты, находились на территории угодья на многофункциональном квадроцикле марки CF MOTO 800, с расчехленными, заряженными, имеющими патроны в патроннике охотничьими огнестрельными ружьями модели МР-155 калибра 12×76, а также карабином иностранной модели Меркель SR 1 калибра 30-06, оснащенным приспособлением для бесшумной стрельбы и тепловизионным прицелом", — отмечается в сообщении.
О происшедшем незамедлительно было сообщено в дежурную часть территориального отдела внутренних дел.
На браконьеров составили два протокола об административном нарушении, а также изъяли оба огнестрельных охотничьих ружья, шесть патронов, тепловизор и квадроцикл.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!