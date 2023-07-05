В Самарской области антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в десятках клещей

Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области на постоянной основе занимается лабораторным исследованием клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями По данным областного Роспотребнадзора на 3 июля, в 30 экземплярах клещей, снятых с людей, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита.
Всего на зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 2728 экземпляров клещей. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 2640 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 35 экземрлярах (1,3%).
В общей сложности с начала сезона от укусов клещей пострадали 2913 самарцев, из них 916 — дети.
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А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!