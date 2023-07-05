В Самарской области антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в десятках клещей

Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области на постоянной основе занимается лабораторным исследованием клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями По данным областного Роспотребнадзора на 3 июля, в 30 экземплярах клещей, снятых с людей, обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита.

Всего на зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 2728 экземпляров клещей. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 2640 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 35 экземрлярах (1,3%).

В общей сложности с начала сезона от укусов клещей пострадали 2913 самарцев, из них 916 — дети.