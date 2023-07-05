"Нет, не перееду": сотрудники миграционной службы наведались в цыганский поселок в Самаре

В среду, 5 июля, в столице 63 региона прошел рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства (и не только).

"А вот если к вам придут и предложат квартиру, но нужно будет отказаться от жизни в таборе — переехали бы с детьми?" — интересуется полицейский у яркой цыганки в машине уже по пути в отдел.

"Нет, не хочу жить в квартире, зачем мне это, мне в таборе хорошо", — смеется в ответ яркая цыганка по имени Анжела.

Рейд отдела по вопросам миграции УМВД Самары начался ранним утром в среду. Рейды по вопросам соблюдения миграционного законодательства в городе нередки. Например, пресс-служба ГУ МВД по Самарской области сообщала 27 июня, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2023" 40 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство и подлежащих выдворению за пределы РФ по решению суда, приобрели проездные документы в республики проживания и переданы сотрудникам ГУФССП для выдворения. Часто полицейские появляются на местной овощебазе. Поговаривают, что при виде стражей порядка нарушители, бывает, в прямом смысле слова прячутся под прилавками. Поэтому сотрудники МВД уже наловчились выискивать нелегалов в самых укромных уголках. Многие, впрочем, трудятся вполне законно и приезжают семьями.

На этот раз работники миграционного отдела отправились в цыганский поселок в Красноглинском районе города. Говорят, здесь около пяти законных домов, остальное — самострои. На въезде в поселок сначала обычные жилища, где коренные самарцы. Дальше — неровная дорога и совершенно разносортные постройки. Некоторые, того и гляди, станут обваливаться. Другие — огромные свежепостроенные хоромы. Что-то еще строится, а в кое-где выкопаны траншеи под фундамент. Полицейские совместно с работниками Росгвардии делятся на группы и заходят в гости. В некоторых местах сразу находятся нарушения. Например, какие-то цыгане не зарегистрированы в городе, хотя прибыли из других регионов довольно давно.

"У меня паспорт ребенок съел", — рассказывает еще одна цыганка.

Детей, кстати, в поселке довольно много. Цыганки в возрасте, даже завидев журналисток, с фотоаппаратами недовольно цокают: "Детей рожать надо, а ты все фотографируешь. У нас вон много — надо рожать, пусть бегают".

Несмотря на большое количество малышни, немногие посещают соцучреждения.

"Сыну 12. Нет, в школу не ходит. Ну в этом году отдам. Ничего, я сама в 12 лет в школу пошла. Успеем", — рассказывает еще цыганка с золотыми зубами, сидя на лавке.

Чем зарабатывают цыгане — с ходу однозначно не скажешь. Есть мнение, что могут промышлять и не слишком законными занятиями. Но женщины говорят, что их мужчины работают на стройках. Мужчины отвечают уклончиво, но если пристать с расспросами — тоже утверждают, что занимаются строительством. Подтверждений или опровержений этого на месте получить не удается. Мужчин провожают в автобус — проехать в отдел для "пробива" по базам и последующего визита в военкомат — встать на учет, если этого ранее не было не сделано. Ведь цыгане — граждане РФ.

Но и на этом мероприятия в поселке не заканчиваются. К цыганским домам приезжают бригады ССК. Оказалось, что электричество в поселке подведено незаконно. Коммунальщики некоторое время назад уже срезали провода. Но провода жители снова повесили. Электрик на подъемном устройстве снова возмущенно отсоединяет провода: "И запитали-то как неправильно". Кстати, одна из цыганок признается, что в поселке как-то был пожар. Но о подробностях и причинах не говорит.

Пока самострои обесточивают — сотрудники миграционной службы обходят территорию. На глаза попадаются два гражданина Таджикистана. Они-то как раз идут работать на стройку. Только вот патента на работу у мужчин нет. Начальник отдела по вопросам миграции УВД Андрей Князев проверяет у строителей паспорта в одинаковых обложках с рисунками зайчиков и просит "проследовать за ним" — еще пара протоколов.

Как отмечает Князев, цель таких мероприятий — не наказать побольше людей, а провести профилактическую работу. А кроме того, "пойманных" мужчин проверят с помощью сотрудников уголовного розыска — не числятся ли они в числе подозреваемых по каким-то уголовным делам.