В Самаре временно ограничат движение транспорта у стадиона "Солидарность Самара Арена"

В связи с проведением спортивного фестиваля "Семейная команда" 8 июля с 7:00 до 18:30 будет временно ограничено движение транспорта у стадиона "Солидарность Самара Арена", сообщает департамент транспорта Самары.

Ограничение будет введено на следующих участках дорог: улице Арена 2018 от Проезда № 8 до улицы Демократической; по Проезду № 2; по улице Второй Стадионной от Проезда № 2 до въезда в медицинский центр "Мать и дитя"; по улице Дальней от улицы Арена 2018 до Первой Аллеи; по Проезду № 8 от улицы Арена 2018 до Проезда № 10.

На этих участках с 18:00 7 июля до 18:30 8 июля будут запрещены остановка и стоянка транспорта.

Также с 07:00 до 18:30 8 июля будет отменено движение автобусов маршрута № 83 "Улица Ташкентская — Жилой комплекс "Лесная поляна".