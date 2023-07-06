В Самаре временно ограничат движение транспорта у стадиона "Солидарность Самара Арена"

В связи с проведением спортивного фестиваля "Семейная команда" 8 июля с 7:00 до 18:30 будет временно ограничено движение транспорта у стадиона "Солидарность Самара Арена", сообщает департамент транспорта Самары.
Ограничение будет введено на следующих участках дорог: улице Арена 2018 от Проезда № 8 до улицы Демократической; по Проезду № 2; по улице Второй Стадионной от Проезда № 2 до въезда в медицинский центр "Мать и дитя"; по улице Дальней от улицы Арена 2018 до Первой Аллеи; по Проезду № 8 от улицы Арена 2018 до Проезда № 10.
На этих участках с 18:00 7 июля до 18:30 8 июля будут запрещены остановка и стоянка транспорта.
Также с 07:00 до 18:30 8 июля будет отменено движение автобусов маршрута № 83 "Улица Ташкентская — Жилой комплекс "Лесная поляна".
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!