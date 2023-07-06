В двух районах Самарской области ограничат движение в связи с проведением ралли "Шелковый путь"

В Красноармейском и Пестравском районах Самарской области временно будет прекращено движение транспортных средств. Соответствующий приказ опубликовало министерство транспорта и автомобильных дорог региона.
Ограничение будет действовать на период проведения в регионе международного ралли "Шелковый путь" — 12 июля с 9:00 до 13:00.
Под ограничение подпадают следующие участки: Встречный — Колокольцовка км 0+000 — км 3+000; "Самара — Волгоград" — Пестравка км 5+600 — км 6+900; "Пестравка — Марьевка" — Падовка км 8+400 — км 9+300.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!