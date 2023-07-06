В двух районах Самарской области ограничат движение в связи с проведением ралли "Шелковый путь"

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В Красноармейском и Пестравском районах Самарской области временно будет прекращено движение транспортных средств. Соответствующий приказ опубликовало министерство транспорта и автомобильных дорог региона.