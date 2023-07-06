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Общество

В двух районах Самарской области ограничат движение в связи с проведением ралли "Шелковый путь"

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноармейском и Пестравском районах Самарской области временно будет прекращено движение транспортных средств. Соответствующий приказ опубликовало министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

Ограничение будет действовать на период проведения в регионе международного ралли "Шелковый путь" — 12 июля с 9:00 до 13:00.

Под ограничение подпадают следующие участки: Встречный — Колокольцовка км 0+000 — км 3+000; "Самара — Волгоград" — Пестравка км 5+600 — км 6+900; "Пестравка — Марьевка" — Падовка км 8+400 — км 9+300.

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