В Самаре до 10 июля изменят маршрут три автобуса и три троллейбуса

В связи с проведением реконструкции теплотрассы по улице Вольской вводится временное ограничение движения транспорта, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.
Движение будет закрыто с 7 июля с 9:00 по 10 июля до 5:00 на участке от пр. Кирова до ул. Вольской.
"Движение троллейбусов № 7 в направлении остановки "Завод "Металлург" будет осуществляться по улице Вольской, проспекту Кирова, Стара-Загора, проспекту Кирова, Ремесленному переулку и далее своим маршрутом. Движение троллейбусов № 15 от остановки "Железнодорожный вокзал" будет осуществлять по трассе троллейбуса № 4", — отмечается в сообщении
Также изменится схема движения автобусов № 21, 34, 99 — в направлении проспекта Металлургов транспорт проследует через проспект Кирова, Ремесленный переулок, улицу Каховскую и далее своим маршрутом.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!