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Общество

В Самаре до 10 июля изменят маршрут три автобуса и три троллейбуса

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением реконструкции теплотрассы по улице Вольской вводится временное ограничение движения транспорта, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии.

Движение будет закрыто с 7 июля с 9:00 по 10 июля до 5:00 на участке от пр. Кирова до ул. Вольской.

"Движение троллейбусов № 7 в направлении остановки "Завод "Металлург" будет осуществляться по улице Вольской, проспекту Кирова, Стара-Загора, проспекту Кирова, Ремесленному переулку и далее своим маршрутом. Движение троллейбусов № 15 от остановки "Железнодорожный вокзал" будет осуществлять по трассе троллейбуса № 4", — отмечается в сообщении

Также изменится схема движения автобусов № 21, 34, 99 — в направлении проспекта Металлургов транспорт проследует через проспект Кирова, Ремесленный переулок, улицу Каховскую и далее своим маршрутом.

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