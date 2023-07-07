В историческом центре Самары ограничат парковку

На участке ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Маяковского планируется ограничить парковку, сообщает дептранс Самары. Данная мера позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети и уменьшить количество "заторовых ситуаций", считают в ведомстве.
В связи с действующими ограничениями движения транспорта сейчас реализован первый этап ограничения парковки по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской.
На участке Молодогвардейской от Ульяновской до Маяковского ограничение парковки планируется ввести с 1 августа.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!