В историческом центре Самары ограничат парковку

На участке ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Маяковского планируется ограничить парковку, сообщает дептранс Самары. Данная мера позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети и уменьшить количество "заторовых ситуаций", считают в ведомстве.

В связи с действующими ограничениями движения транспорта сейчас реализован первый этап ограничения парковки по ул. Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской.

На участке Молодогвардейской от Ульяновской до Маяковского ограничение парковки планируется ввести с 1 августа.