С Днем семьи, любви и верности самарцев поздравят музыкальные семейные ансамбли

В субботу, 8 июля с 17:00 до 22:00 на Софийской набережной в Самаре пройдут праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает мэрия города. Программа стартует в амфитеатре с церемонии награждения семей, проживших в браке более четверти века.
В этот день главными артистами творческой программы станут музыкальные семейные ансамбли. Концерт в таком формате на открытой сцене пройдет в Самаре впервые и представит уникальные традиции семейного сотворчества.
Песни о семье и России прозвучат в исполнении хора многодетных семей Самары, хора "Анастасия" Союза православных женщин в Самарской области и детского музыкально-хореографического театра "Искорки". Театрализованные представления на тему праздника подготовили воспитанники Детского епархиального образовательного центра Софийского собора "София". Концертную программу завершит выступление Самарского концертного духового оркестра.
В 20:30 начнется кинопоказ - зрители увидят любимый многими поколениями фильм "Любовь и голуби".
В течение мероприятия на набережной будут работать консультационные площадки службы семьи и социальной защиты.
Также в этот день на площади Славы состоятся праздничные церемонии бракосочетания.
В течение всего дня на площади Славы и на Софийской набережной можно будет заполнить тематические почтовые открытки, написать теплые слова поддержки и благодарности воинам — участникам СВО.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!