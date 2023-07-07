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Общество

С Днем семьи, любви и верности самарцев поздравят музыкальные семейные ансамбли

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июля с 17:00 до 22:00 на Софийской набережной в Самаре пройдут праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает мэрия города. Программа стартует в амфитеатре с церемонии награждения семей, проживших в браке более четверти века.

В этот день главными артистами творческой программы станут музыкальные семейные ансамбли. Концерт в таком формате на открытой сцене пройдет в Самаре впервые и представит уникальные традиции семейного сотворчества.

Песни о семье и России прозвучат в исполнении хора многодетных семей Самары, хора "Анастасия" Союза православных женщин в Самарской области и детского музыкально-хореографического театра "Искорки". Театрализованные представления на тему праздника подготовили воспитанники Детского епархиального образовательного центра Софийского собора "София". Концертную программу завершит выступление Самарского концертного духового оркестра.

В 20:30 начнется кинопоказ - зрители увидят любимый многими поколениями фильм "Любовь и голуби".

В течение мероприятия на набережной будут работать консультационные площадки службы семьи и социальной защиты.

Также в этот день на площади Славы состоятся праздничные церемонии бракосочетания.

В течение всего дня на площади Славы и на Софийской набережной можно будет заполнить тематические почтовые открытки, написать теплые слова поддержки и благодарности воинам — участникам СВО.

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