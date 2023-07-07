В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

В Самарской области отметят День семьи, любви и верности. Официальный статус праздник получил в 2022 году: 28 июня президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении государственного праздника Дня семьи, любви и верности. Праздник учрежден в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

За полтора десятилетия День семьи, любви и верности полюбили и широко отмечают во всех уголках России и за ее пределами. Праздник давно стал межконфессиональным. Многие влюбленные считают эту дату лучшей для вступления в брак.

Праздничные мероприятия охватят все муниципальные районы и городские округа губернии, где состоятся торжественные церемонии вручения общественной награды - медали "За любовь и верность". Их вручат 70 семейным парам региона, которые зарегистрировали заключение брака не менее 25 лет назад и сохранили крепкие отношения, основанные на любви и верности, воспитали детей достойными гражданами общества.

Всего в Самарской области в День семьи, любви и верности будет зарегистрировано 315 браков, состоятся чествования юбиляров супружеской жизни, поздравления многодетных семей.

В муниципальных районах будет организована работа интерактивных площадок, консультационных пунктов, тематических мастер-классов, пройдут концертные программы.

8 июля в регионе стартует проект для молодоженов "Здоровье будущих родителей и их детей", разработанный по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова министерством здравоохранения Самарской области. Теперь при государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС молодоженам будут вручать сертификаты на бесплатную диагностику репродуктивного здоровья. По такому сертификату молодые супруги смогут получить консультацию врачей-специалистов и пройти медицинское обследование в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС с целью сохранения репродуктивного здоровья.

К 8 июля управлением ЗАГС Самарской области запущен в социальной сети "ВКонтакте" флешмоб "СилаVлюбви". В ходе акции все желающие смогут поделиться своими историями о силе любви, о том, как любовь изменила их жизни или влияет на их окружение, и тем самым вдохновить других людей. Самые креативные, интересные, яркие истории будут опубликованы в группе ВКонтакте ЗАГС.

7 и 8 июля экраны мультимедийного комплекса в Самаре на склоне площади Славы дополнит тематический контент, приуроченной к празднованию Дня семьи, любви и верности. В экспозиции представлены фотографии счастливых и крепких семей Самарской области. Все они - участники торжественных мероприятий, проводимых в разные годы управлением ЗАГС Самарской области при поддержке правительства Самарской области совместно с органами местного самоуправления, депутатским корпусом и общественными организациями. На фотографиях запечатлены важные моменты жизни: государственные регистрации заключения брака, поздравления с юбилеями супружеской жизни и с рождением ребенка.

Жители и гости Самары, которые 8 июля воспользуются общественным транспортом, услышат аудиопоздравления с Днем семьи, любви и верности - праздником, который в последнее десятилетие приобрел популярность, а с недавнего времени - особый символизм и глубокий смысл.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, в Самаре пройдет 8 июля с 17:00 до 22:00 на Софийской набережной (4-й очереди набережной реки Волги). Программа стартует с церемонии награждения семей, проживших в браке более четверти века и получивших известность крепостью семейных устоев. Церемония вручения медалей "За любовь и верность" пройдет в амфитеатре.

Одновременно на набережной будут работать консультационные площадки службы семьи и социальной защиты. Сотрудники управления ЗАГС Самарской области будут информировать об электронных услугах ЗАГС, о возможностях и преимуществах суперсервиса "Рождение ребенка", о предоставлении госуслуг по экстерриториальному принципу.

Все желающие смогут получить рекомендации от практикующего семейного психолога. Представители отделения Социального фонда России по Самарской области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области помогут узнать о мерах социальной поддержки молодых семей и семей с детьми.

Специалисты министерства здравоохранения Самарской области расскажут о новом проекте "Здоровье будущих родителей и их детей".

7 июля во Дворце бракосочетания г. о. Тольятти состоится вручение общественной награды - медали "За любовь и верность" 15 тольяттинским супружеским парам.

8 июля на новой набережной Автозаводского района состоится 20 церемоний бракосочетания.

В сквере им. Жилкина 8 июля пройдет мероприятие "С любовью - городу!": гостей ждут выступления творческих коллективов, интерактивные и игровые площадки, творческие мастерские, выставка прикладного искусства, фотозоны, работа консультационных центров ЗАГС и представителей других муниципальных служб.

8 июля в Сызрани праздничное мероприятие пройдет в событийном центре города - на набережной у Кремля, граничащей с самыми знаковыми объектами города. На площадке состоится церемония вручения медалей "За любовь и верность" 3 супружеским парам. Одним из ключевых событий станет торжественный церемониал заключения брака с участием 8 пар молодоженов.