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Общество

На Всероссийском форуме "Вектор самарской науки" выступят группа "Браво" и Леша Свик

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форум пройдет в Самаре с 6 по 8 сентября 2023 года. Площадка объединит абитуриентов, студентов, преподавателей, ученых всех вузов Самарской области. Участников ждет презентация научно-технологических разработок, созданных в Самаре, обширная лекционная и культурная программа.

Так, участники Форума смогут посетить концерты современных исполнителей.
7 сентября в 19:00 на сцене СКК "Дворца Спорта" выступит Леша Свик, который c 2015 года начал сольную музыкальную карьеру и обрел широкую популярность среди молодежи. Леша является исполнителем многих известных песен, в том числе хитов "Малиновый свет" и "Самолеты".

8 сентября в 19:00 на сцене Дворца Спорта исполнит своих хиты московская группа "Браво". Коллектив в представлении давно не нуждается, их песни знает наизусть вся страна. Свою историю ансамбль начал в СССР в начале 1980-х. В творческой копилке команды - 15 полноформатных альбомов, в основе которых лежат такие музыкальные стили, как классический рок-н-ролл 1950-х, бит 1960-х, серф и ска.

Попасть на концерты исполнителей смогут участники Всероссийского форума "Вектор самарской науки". Для этого необходимо пройти регистрацию.

Организаторами события выступают совет ректоров вузов Самарской области и министерство образования и науки Самарской области. Форум проходит под эгидой 50-летия совета ректоров вузов Самарской области.

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